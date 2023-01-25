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醫療效果 州議員提案迷幻蘑菇合法化

記者胡聲橋╱紐約報導
紐約州議員提案將「迷幻蘑菇」合法化。(路透)
紐約州議員提案將「迷幻蘑菇」合法化。(路透)

多名紐約州眾議員日前提出法案，要求使成人擁有和使用包括「迷幻蘑菇」(psilocybin mushroom)在內的一些迷幻劑合法化。目前俄勒岡州和科羅拉多州已經將此類迷幻劑合法化，其他一些州，包括加州新澤西州，也有議員提出類似法案。

州眾議員羅森塔爾(Linda Rosenthal)、文雅麗(Jo Anne Simon)和雷耶斯(Karines Reyes)近日在州眾議會提案，建議將二甲基色胺(DMT)、伊博格鹼(Ibogaine)、mescaline(仙人掌毒鹼)、psilocybin(迷幻蘑菇)和psilocin(裸蓋菇素)等致幻劑合法化。這個法案如獲通過，將使成人擁有、使用、種植和贈送這些物質合法化，但其銷售不會合法化。

法案指，將擁有和使用某些藥物定罪，不僅使許多人遭監禁，也使個人出現精神健康問題、藥物使用障礙、慢性疼痛或其他健康狀況時，無法使用天然致幻劑緩解病情。

俄勒岡州在2020年將迷幻蘑菇合法化用於治療。2022年，科羅拉多州成為合法化的第二個州。同在去年，加州提案將部分迷幻藥合法化，新澤西州也提案，要求將緩解精神障礙、憂鬱症的迷幻蘑菇合法化。

去年11月發表在「新英格蘭醫學雜誌」的一項初步研究顯示，「神奇蘑菇」中含有的迷幻化學品可能緩解難以治療的憂鬱症。去年8月發表在「美國醫學會精神病學雜誌」的一項研究發現，一些迷幻藥可以幫助酗酒者減少或完全戒掉酒癮。

目前，美國政府仍然將這種迷幻化學品列為管制物質，沒有被接受的醫療用途。

新澤西州 加州 醫學

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