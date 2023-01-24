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共和黨州議員提案「打造更安全的紐約」

記者胡聲橋╱紐約報導
共和黨州議員公布名為「打造更安全的紐約」的立法方案。(取自歐瑪拉推特)
共和黨州議員公布名為「打造更安全的紐約」的立法方案。(取自歐瑪拉推特)

州參議會和州眾議會共和黨成員23日共同公布了名為「打造更安全的紐約」的法案建議，加強對執法部門的支持，修復紐約州被破壞的刑事司法系統，打擊非法槍枝犯罪，並更好保護犯罪受害者和守法的紐約人。

州議會的共和黨議員23日與執法部門的成員和案件受害者的支持者在州議會大廈舉行記者會。州參議員歐瑪拉(Tom O'Mara)說，過去幾年來，由於誤導性的保釋改革、監獄管理和削減警察經費，州立法機構正朝對整個紐約州的公共安全構成嚴重危險的方向前進，紐約州已不再安全，必須抵制紐約州民主黨的極端政策，支持警察，抵制威脅治安的激進行為。

共和黨人提議，為支持執法部門，應創建SAFER社區安全撥款計畫，投資於關鍵的調查和起訴資源，提高謀殺和槍枝犯罪案件的破案計畫，改善監獄管理，保護獄警，允許使用家族DNA，為執法部門提供更多調查工具。

為修復破碎的刑事司法系統，應該取消災難性的保釋法改革，並規定司法自由裁量權，以阻斷歹徒在法院「前腳進，後腳出」的現象。反對民主黨人對犯罪的軟性政策，對慣犯加重懲罰。

嚴打槍枝犯罪，要增加對黑槍攔截行動的經費；加重對使用被盜槍枝犯罪的處罰；確保與槍枝或幫派相關罪行的16和17歲被告作為成年人起訴。

為保護紐約人，應限制在某些情況下公布身分信息；制定政策，在假釋過程中保護受害者的權利；授權法官為某些罪行，比如暴力和家暴重罪設定終身保護令。

共和黨人表示，這次提出的立法方案是一系列全面提案中的第一波，今後還會有其他方案出台。

紐約州 共和黨 警察

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