丈夫涉歧視、電郵違規 市議員元在熙引發爭議

元在熙。(取自推特)

代表皇后區長島市及亞斯托利亞等地的市議員元在熙(Julie Won)，她的丈夫及競選經理，被曝此前因使用N開頭種族歧視 字眼，被封推特 帳號。此外，他並非市府雇員，卻能收到元在熙辦公室的內部郵件，也引發爭議。

紐約每日新聞報導，元在熙的丈夫及競選經理盧友金(Eugene Noh，音譯)，在2020年與她結婚，並在2021年幫她競選市議員。此前，因使用N開頭種族歧視及其他敏感詞彙，違反推特守則而被封號。此外，當時20歲的他，還在推特發表涉嫌反同以及嘲諷語言表達障礙者的言論。

盧友金對此表示，當時，他作為年輕人，為引起注意，說過也做過許多令人討厭或者非常冒犯的事，現在他作為父親與丈夫對此感到後悔，「難怪元在熙在我30歲之前都拒絕和我約會。」

此外，盧友金現在雖然不是市府雇員，卻也能收到元在熙辦公室的內部郵件，其中包括一名員工被雇以及去年夏天紐約市 選區重畫委員會發給市議員的郵件。根據紐約市規定，市議員不得向非市議會人員傳播公務以及不對公眾披露的消息，哥倫比亞大學公共政策教授Richard Briffault對此指出，元在熙丈夫參與議會事務的習慣，可能存在問題，而鑑於盧友金還為其他民選官員工作，還可能引發利益衝突。