丈夫涉歧視、電郵違規 市議員元在熙引發爭議
代表皇后區長島市及亞斯托利亞等地的市議員元在熙(Julie Won)，她的丈夫及競選經理，被曝此前因使用N開頭種族歧視字眼，被封推特帳號。此外，他並非市府雇員，卻能收到元在熙辦公室的內部郵件，也引發爭議。
紐約每日新聞報導，元在熙的丈夫及競選經理盧友金(Eugene Noh，音譯)，在2020年與她結婚，並在2021年幫她競選市議員。此前，因使用N開頭種族歧視及其他敏感詞彙，違反推特守則而被封號。此外，當時20歲的他，還在推特發表涉嫌反同以及嘲諷語言表達障礙者的言論。
盧友金對此表示，當時，他作為年輕人，為引起注意，說過也做過許多令人討厭或者非常冒犯的事，現在他作為父親與丈夫對此感到後悔，「難怪元在熙在我30歲之前都拒絕和我約會。」
此外，盧友金現在雖然不是市府雇員，卻也能收到元在熙辦公室的內部郵件，其中包括一名員工被雇以及去年夏天紐約市選區重畫委員會發給市議員的郵件。根據紐約市規定，市議員不得向非市議會人員傳播公務以及不對公眾披露的消息，哥倫比亞大學公共政策教授Richard Briffault對此指出，元在熙丈夫參與議會事務的習慣，可能存在問題，而鑑於盧友金還為其他民選官員工作，還可能引發利益衝突。
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