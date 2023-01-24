鄭永佳辦公室團隊 族裔多元化

鄭永佳的社區代表凌飛。(記者顏潔恩╱攝影)

就任的第49選區州眾議員 的鄭永佳(Lester Chang)，辦公室職員團隊已初步成形，基於對多元語言服務的重視，職員族裔也將多元化。

鄭永佳的社區代表凌飛21日接受採訪指，還有一些細節要敲定，近期將召開記者會向社區介紹；除身為幕僚長的拉丁(Soya Radin)外，亞潮聯盟主席朱雅婷、前第17選區州參議員共和黨參選人拉貝拉(Vito LaBella)也將加入，辦公室至少有會說中文、英文、廣東話、福州話、以及希伯來語五種語言的職員。

「我們的出發點就是希望華人 發展得越來越好」，凌飛表示，很多社區人士加入鄭永佳團隊，希望起到拋磚引玉的效果，鼓勵更多華裔參政，回饋社區。

另外，鄭永佳被選為長者、銀行、教育、住房、與社會服務五個州眾議會委員會成員。凌飛說，這些都是華社非常需要的資源，譬如日落公園就是耆老、小孩占多數的社區，有必要將服務推廣出去，讓更多華人知道。

目前另一難題是選定辦公室地點，最好的情況是延用前州眾議員白彼得(Peter Abbate)的辦公室，對選民也方便；但由於是資深議員，法律允許白彼得使用1800平方呎的辦公空間，剛上任的鄭永佳規定只能有1100呎，不確定是要找新地點或有其他方案。