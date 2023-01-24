霍楚民調創新高 年內改善治安遭疑

民調顯示霍楚的認可度創新高，圖為她去年參選時至華社拜票。(本報檔案照)

紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)上任以來遭遇諸多困難，提名的州上訴法院首席法官被州參議會司法委員會否決，最新民調 顯示，民眾對霍楚的認可度創下她接任以來新高，但選民對霍楚今年內能否改善治安、降低生活成本持懷疑態度，近半選民認為紐約州走在錯誤的道路上；不過，霍楚在州情咨文中提出的不增稅承諾、收緊保釋制度以及最低時薪標準與通膨率掛鉤等政策，獲得兩黨和獨立派大多數選民支持。

根據錫耶納學院(Siena College)23日公布的民調，選民對霍楚工作的認可率達到56%，高於上月的49%，為霍楚2021年8月接替前州長葛謨(Andrew Cuomo)以來新高，不認可率則為36%；同時，48%的選民對霍楚有正面評價，比一個月前小幅增長，持負面評價則有42%。

錫耶納學院民調專家格林伯格(Steven Greenberg)表示，霍楚支持率的增加主要受到紐約市選民和獨立選民的加持，而且她在州情咨文提出的政綱受到廣泛支持。

民調顯示，85%選民支持霍楚的不增稅承諾，而這一計畫與進步派的主張相左；同時，她提出的最低時薪與通膨率掛鉤的提議受到76%選民的支持，其中民主黨88%支持，共和黨57%。

61%選民認為犯罪是非常嚴重的問題；霍楚此前在州情咨文提出進一步增加法官的自由裁量權，受到65%選民支持，其中68%的民主黨支持，共和黨為61%、獨立選民為63%。