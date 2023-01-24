莊文怡6周募款逾2萬 展現草根人氣

布碌崙第43選區市議員參選人莊文怡。(本報檔案照)

據市府數據顯示，布碌崙 (布魯克林)第43選區市議員參選人莊文怡(Susan Zhuang)在宣布競選後的一個多月內，籌募超過2萬元的競選基金，在所有參選者中最快達標，獲得眾多基層人民的支持。

莊文怡去年12月宣布參選，據紐約市 競選財務委員(New York City Campaign Finance Board，簡稱CFB)提供的數據，她自成立競選團隊六周以來，獲得365名捐助者的支持，籌得2萬7305元，是所有人中最快籌足競選基金的參選者。

獲得城市匹配基金(matching funds)的首要條件是獲得至少75名支持者的捐助，莊文怡達成這項門檻，為競選活動帶來很大助力；這也標誌著，她獲得眾多草根選民的支持。

「基層人民給予我的強大支持，說明布碌崙南區選民這次在選舉中會發出強有力的聲音」，莊文怡在聲明中表示，作為一名母親、社區長期維權人士、以及公職人員，我很高興看見數百名鄰里成員對我們競選的支持，「(期望社區變得更安全、更壯大、並協助小商家和弱勢家庭復甦。」

第43選區涵蓋布碌崙8大道、戴克高地和班森賀，有54%亞裔 ，被認為是「專為亞裔畫出的選區」，除莊文怡外，松柏之家行政總監陳偉儀、前第20學區委員會委員伍溢文(Stanley Ng)也已宣布參選。