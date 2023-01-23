華埠喜氣洋洋 遊客爆滿商家樂

紙質彩花因能發出類似爆竹的聲音而大受歡迎。（記者許君達╱攝影）

兔年新年，曼哈頓華埠 22日，人氣火爆、年味十足，疫情 帶來的陰影被喜慶的氛圍一掃而空。華埠數條街道臨時改為步行街，被遊客擠滿。華埠共同發展機構行政總裁陳作舟說，這是他印象中人氣最火爆的一個春節。

華人過年最重要的習俗之一是燃放爆竹「除舊歲，迎新年」。由於華埠人口密度高，噴發彩紙的無火彩花頗受歡迎。彩花的銷售極好，遊客幾乎人手一支，每支最少賣5元、一商販表示，當日進貨大約50箱，到下午已經售出三分之二。 舞獅團在華埠街道上巡遊。(記者許君達╱攝影) 大年初一，華埠年味十足，人人爭先「放炮」。(記者許君達╱攝影)

春節活動給華埠的商鋪帶來不少人氣。在紀念品店工作的Bing估算，當日的營業收入比平日提高了約三分之一，「人們都在外面買彩花，進店只看不買的其實很多，我們都快忙死了」，小吃店的店員則表示，「累到只想回家去躺著休息。」

家住皇后區的Jimmy一大早就攜家帶口搭地鐵前來，「逛逛、吃吃，不知不覺天都快黑了。」他說，由於此前的疫情以及安全擔憂，全家已有一段時間沒來過曼哈頓，今年春節正趕上周末，無論如何也要帶著孩子來體驗體驗過大年的感覺。