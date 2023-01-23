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蒙市槍案／華人跳舞時聽到槍響 以為是春節鞭炮聲

「槍擊時 我在同條街吃飯」華女與蒙市槍案擦肩而過

金兔報喜 台灣會館賀新春 舞蹈、剪紙、寫春聯秀傳統

記者鄭怡嫣、高雲兒／紐約報導
台灣會館舉辦金兔報喜迎新春活動，主辦方與嘉賓向社區拜年。(記者鄭怡嫣／攝影)
台灣會館舉辦金兔報喜迎新春活動，主辦方與嘉賓向社區拜年。(記者鄭怡嫣／攝影)

紐約台灣會館22日於法拉盛舉辦金兔報喜迎新春、體驗台灣過年習俗活動，國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸、市議員黃敏儀、駐紐約經濟文化辦事處處長李光章等與鄉親一同辭舊迎新，並為南加州蒙特利公園市槍擊案的遇害者祈禱。

舞獅表演。(記者鄭怡嫣／攝影)
舞獅表演。(記者鄭怡嫣／攝影)
舞獅表演。(主辦單位提供)
舞獅表演。(主辦單位提供)

舞獅表演拉開帷幕，另有新年賀歲舞蹈、發紅包、寫春聯、剪紙、兔年手作等活動。會館理事長蘇春槐致詞表示，台灣會館是海外台灣人的厝，也是讓主流社會認識台灣的橋梁，去年感恩節餐會，感謝各界捐款逾20萬元幫助會館發展，期望兔年能走出戰爭、疫情、通膨，新春行大運。

會館理事長蘇春槐向鄉親拜年。(記者高雲兒／攝影)
會館理事長蘇春槐向鄉親拜年。(記者高雲兒／攝影)
台灣會館新春活動，現場設摺紙手作等攤位。(記者鄭怡嫣／攝影)
台灣會館新春活動，現場設摺紙手作等攤位。(記者鄭怡嫣／攝影)
志工介紹剪紙藝術。(記者高雲兒／攝影)
志工介紹剪紙藝術。(記者高雲兒／攝影)

李光章感謝台灣會館舉辦新春活動，讓海外台灣人團聚過年，與鄉親們共勉讓世界看見台灣。孟昭文表示，2022年，她牽頭起草的建立亞太裔國家博物館提案由總統拜登簽字成法，皇后區並選出首位亞裔民事女性法官林凱倫，感謝台灣會館的大力支持與努力。對於南加州華社槍擊案，她呼籲由共和黨控制的國會眾議院能通過控槍法案。

經文處長李光章表示關注加州槍擊事件。(記者高雲兒／攝影)
經文處長李光章表示關注加州槍擊事件。(記者高雲兒／攝影)
民眾向獅嘴裡塞紅包圖吉利。(記者高雲兒／攝影)
民眾向獅嘴裡塞紅包圖吉利。(記者高雲兒／攝影)

會館老人中心會長邵順秀發紅包給80歲以上耆老，祝福身體健康；曾桂芳帶領跳新年賀歲舞蹈「 I Love You 兔」；孟憲麒和紀慶華揮毫寫春聯；台灣會館華語文學習中心的學生擔任手作教學的義工，教大家剪紙和做兔年糖果盒。現場還準備各式年菜、紅豆湯圓，祝福新年甜甜蜜蜜。

新年賀歲舞蹈。(主辦單位提供)
新年賀歲舞蹈。(主辦單位提供)
現場手工藝教學。(主辦單位提供)
現場手工藝教學。(主辦單位提供)

出席嘉賓尚有經文處副處長張俊裕、教育組主任楊敏玲、領務組副組長游智雅、會館副理事方秀蓉、法拉盛商改區共同主席莊振輝等。

志工寫毛筆字。(記者高雲兒／攝影)
志工寫毛筆字。(記者高雲兒／攝影)
現場嘉賓一起跳操。(記者高雲兒／攝影)
現場嘉賓一起跳操。(記者高雲兒／攝影)

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