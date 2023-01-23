疫後佛門重開 華人年初一燒頭香、敲頭鐘

華人民眾大年初一上香祈福。(記者鄭怡嫣／攝影)

包括佛光山、上州莊嚴寺等，今年首次在新春期間重開佛堂，舉辦除夕辭歲、新春禮佛等活動，華人 信眾也在大年初一回歸，燒年香，敲頭鐘，祈福卜事。

22日在法拉盛 的佛光山紐約道場，逾500名華人民眾參與活動，市議員黃敏儀也與母親一同上香祈福。紐約道場住持覺麟法師介紹，佛光山開山星雲大師發現，許多民眾新年爭先到廟裡上第一柱香，認為可帶來好運，甚至發生踩踏事件。然而，佛教沒有與他人比較的發心，燒頭香，事實上是為自己在今年上的第一柱香，是對自己的期許。 法拉盛市議員黃敏儀也與母親一同上香祈福。(記者鄭怡嫣／攝影) 佛光山紐約道場舉辦慶祝活動。(記者鄭怡嫣／攝影)

也有許多人在上香、敲鐘與祈福後，移步「人生卜事」區抽解法語，覺麟法師說，法語不是抽籤，抽籤在於趨吉避凶，期望他人可以替自己作決定，佛教不主張用籤來決定命運。然而，民眾仍想要卜問解惑，他們可以通過法語與問話，與佛菩薩對話。 民眾在「人生卜事」區抽解法語。(記者鄭怡嫣／攝影)

張女士表示，這是她來美後首次參加佛教大型活動，大年初一拜佛，是一種傳統與祝福，疫情 三年沒能回中國家鄉，無法與家人團聚，也是通過拜佛寄託祝願，希望今年能回國團聚，染疫的老人們也能完全康復。慶祝活動出乎她的意料，不僅融合佛教傳統，也與現代藝術與文化結合。她喜獲春聯、掛曆、燈籠、以及星雲大師寫有「吉祥」二字的拓印，收穫滿滿，「無論學不學佛，都令人快樂」。 華人民眾大年初一上香祈福。(記者鄭怡嫣／攝影)

每年初一都舉家來拜佛的譚女士表示，她的女兒曾是佛光山女童軍，由此與道場結緣，維持上年香已有十多年。感覺來這裡才有過年的感覺。

譚女士每年都會舉家來到場祈福。(記者鄭怡嫣／攝影)