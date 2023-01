布碌崙郵輪碼頭 再開無證客庇護所 將容納1000名男性

亞當斯21日宣布,將在布碌崙郵輪碼頭增設大型無證客救濟中心,容納1000名單身男性無證客。(美聯社)

紐約市正面臨無證移民危機,為解決收容問題,市長亞當斯 (Eric Adams)21日宣布,將在布碌崙(布魯克林)碼頭邊增設第五個大型無證客 救濟中心,接納來自曼哈頓中城沃森酒店(Watson Hotel)、1000名單身男性無證客,為酒店騰出空間,接收其他無證移民家庭。

新公布的第五處人道主義應急響應和救濟中心(Humanitarian Emergency Response and Relief Center)最快將於25日(周三)啟用,地點位於紅鉤區(Red Hook)布碌崙郵輪 碼頭(Brooklyn Cruise Terminal)內,市府將搭建臨時帳篷,為無證客提供遮風避雨的棲身處。

據市立法事務市長辦公室(Mayor's Office of City Legislative Affairs)透露,將從無證客收容人數已爆滿的沃森酒店,轉移大部分的人至新的救濟中心;一旦開放,該站點將容納約1000名單身男性,並與其他救濟中心相同,提供包括在場醫療、食物、清洗衣物,幫助與外界重新連接等,而沃森酒店將逐步變成接收無證家庭的收容中心。

「我們的城市已經逼近臨界點」,亞當斯在聲明中指出;為使用該救濟中心,市府與紐新港務局(Port Authority of New York and New Jersey)達成協議,並取得聯邦海關和邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection)的允許。