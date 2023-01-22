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布碌崙郵輪碼頭 再開無證客庇護所 將容納1000名男性

記者顏潔恩／紐約報導
亞當斯21日宣布，將在布碌崙郵輪碼頭增設大型無證客救濟中心，容納1000名單身男性無證客。(美聯社)
亞當斯21日宣布，將在布碌崙郵輪碼頭增設大型無證客救濟中心，容納1000名單身男性無證客。(美聯社)

紐約市正面臨無證移民危機，為解決收容問題，市長亞當斯(Eric Adams)21日宣布，將在布碌崙(布魯克林)碼頭邊增設第五個大型無證客救濟中心，接納來自曼哈頓中城沃森酒店(Watson Hotel)、1000名單身男性無證客，為酒店騰出空間，接收其他無證移民家庭。

新公布的第五處人道主義應急響應和救濟中心(Humanitarian Emergency Response and Relief Center)最快將於25日(周三)啟用，地點位於紅鉤區(Red Hook)布碌崙郵輪碼頭(Brooklyn Cruise Terminal)內，市府將搭建臨時帳篷，為無證客提供遮風避雨的棲身處。

據市立法事務市長辦公室(Mayor's Office of City Legislative Affairs)透露，將從無證客收容人數已爆滿的沃森酒店，轉移大部分的人至新的救濟中心；一旦開放，該站點將容納約1000名單身男性，並與其他救濟中心相同，提供包括在場醫療、食物、清洗衣物，幫助與外界重新連接等，而沃森酒店將逐步變成接收無證家庭的收容中心。

「我們的城市已經逼近臨界點」，亞當斯在聲明中指出；為使用該救濟中心，市府與紐新港務局(Port Authority of New York and New Jersey)達成協議，並取得聯邦海關和邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection)的允許。

自去年6月開始，紐約市已接收超過4萬1000名無證客，亞當斯曾下令在布朗士的果園海灘(Orchard Beach)建立臨時帳篷，但因可能引發洪水問題，最終放棄；亞當斯過去還提出具有爭議性的計畫，包括將難民安置在郵輪上，直到去年秋季與挪威郵輪公司(Norwegian Cruise Line)達成協議，同意把移民安置在旗下的一艘巨型郵輪，停靠在史泰登島的家港(Homeport)碼頭。

面臨無證移民危機，紐約市收容所相繼爆滿。(市長辦公室提供)
面臨無證移民危機，紐約市收容所相繼爆滿。(市長辦公室提供)

無證客 亞當斯 郵輪

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