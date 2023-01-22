驅逐禁令解除1年 4400戶家庭無力付租被逐

疫情保護措施逐漸解除，紐約低收入群體恐將陷入更深的住房危機。(記者許君達／攝影)

新冠疫情 期間紐約市 為保護失業及經濟困難者，頒布房客驅逐禁令，該命令於去年1月中旬結束至今已屆滿一年，而數據顯示，一年間已有近4400戶無力付租的家庭，被房東 驅逐。

雖然該驅逐數字遠低於疫情前，但租戶倡導者表示，隨著與疫情相關的紓困與保護措施的減少，未來的相關驅逐將會愈來愈多；被驅逐租客的增加，將加劇紐約市現已創紀錄的遊民數量，並使超負荷運轉的庇護所系統進一步緊張。

不過，代表房東利益的法律工作者表示，現在還不到過分擔心的時候，由於法律程序緩慢，即使房東已提告，租客也還有幾個月的時間去籌錢或申請救濟。

此外，法院大量案件積壓，令辦案程序更加冗長；依照規定，在案件審理和上訴期間，房東不得驅逐房客，即便房客一分錢也付不出來。

根據法院紀錄，紐約市房東提出了約11萬份驅逐通知，而在很多情況下，租客會與房東設法達成庭外協議，這些案例不會被計入驅逐數據。

大紐約小房東協會(Property Owners Association of Greater New York)創辦人何德鄰表示，在紐約市，相關的驅逐案件通常需要九個月時間，如果房東找不到經驗豐富的律師，程序則會更慢。

不過他也反映，在驅逐禁令解除後，華人小房東的樂觀情緒有所上升。「在小房東微信群裡，前兩年充斥著訴苦和咒罵的言語，而現在，群裡討論其他問題或者閒聊的內容多了起來。」

不過，代表租戶的律師團體則表示，無力付租的房客通常很難找到好的公益律師，而那些主動或被迫離開現有住所的低收入者幾乎沒有什麼選擇。租金飆升到他們更加付不起的水平，最新的數據顯示，紐約市價格低於1500元的公寓中，只有不到1%可供出租。

另一項疫情期間出台的保護措施也在萎縮。紐約州緊急租房援助計畫(ERAP)的申請門戶已關閉，由於目前資金已用盡，即便提出申請，在聯邦政府願意再撥款前，也很難拿得到補助。