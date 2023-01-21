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華埠除夕夜舞獅再登場 「為華埠奔跑」兔年首跑

記者張晨／紐約即時報導
「為華埠奔跑」的發起人茹聰作為洪青體育會成員在除夕夜舞獅。(取自為華埠奔跑)
「為華埠奔跑」的發起人茹聰作為洪青體育會成員在除夕夜舞獅。(取自為華埠奔跑)

每逢春節，舞龍舞獅是少不了的慶祝環節，而21日除夕夜晚新老團隊將一同聚首華埠，紐約洪青體育會(NY Chinese Freemasons Athletic Club)一如往年在接近新年零點時舞獅賀歲；「為華埠奔跑」(Run for Chinatown)跑團也將在同時進行「除夕首跑」(Midnight Run)，並和舞獅團隊回合共同賀歲，該活動還受到了體育品牌耐吉(Nike)的贊助。

「為華埠奔跑」的發起人茹聰自小加入洪青體育會，也是舞獅團的成員，他表示，這一傳統已經融入血液，也正是自小的舞獅訓練才讓他對體育先生興趣，從而在疫情中發展慈善跑團，回饋社區。

他表示，當晚的活動是新老團隊的會師，也是展現華埠年輕一代力量的重要時刻——所有人，不管有無跑步訓練者都可加入；一行人會在晚10時在格蘭街274號集合，簡短修整後於45分開跑5K，在約11時30分結束，終點在堅尼路211號，和除夕夜舞獅及遊行開始的地方一致。

洪青體育會總顧問陳家齡表示，每年除夕夜舞獅都會吸引大批慶祝新年的本地人和遊客，但在未來支撐起華埠的中堅力量絕少不了年輕一代，望此類以體育精神以及核心價值觀為主導的團隊能吸引更多新生力量，秉承傳統，為華埠的未來添柴。

華埠 遊行 疫情

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