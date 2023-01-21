法拉盛竊案多 全市最嚴重地區之一 市警辦防犯罪論壇

賈拉(講話者)演示如何用空水瓶與99分店的膠水製作郵件釣魚的工具。(記者牟蘭／攝影)

皇后區法拉盛 去年竊案激增，位列全市最嚴重的地區之一，紐約市警社區事務處(Community Affairs Bureau)與社區外展分部(Community Outreach Division)警員，日前在華人策劃協會福壽老人中心 舉辦防犯罪論壇，講解如何應對竊案與詐騙等。

福壽老人中心主任鄭石表示，春節臨近 ，法拉盛街頭人流量增加，罪案率恐隨之增加，當天由市警講解相關罪案，提醒長者留意相關罪案。

市警防罪案部門的警員黑爾(Anthony Hale)與賈拉(Raul Jara)講解防止罪案手冊，賈拉演示如何用空水瓶與從99分店買來的膠水，製作郵件釣魚的工具，提醒長者購買可用uni-ball 207一類特殊配方油墨的筆簽寫支票 ，防止被歹徒竄改支票。

賈拉還演示不安全背包方式，指若單肩攜帶挎包放在身後，最易讓不法分子有機可趁，並舉例說，24分局曾有一起竊案，一名86歲長者以上述方式背包，被一名歹徒盯上，騎摩托車拖行長者至少一個街區，導致對方腦震盪與多處骨折，提醒長者應把包放在身前，若遇搶案以自身安全為先。 賈拉(講話者)講解防止罪案手冊。(記者牟蘭／攝影)

黑爾與賈拉指，法拉盛去年一年竊案激增，相關犯罪率全市最高，尤其是商場內屢發失竊案件，提醒長者外出時，可將貴重物品放在胸前口袋，避免將財物放在桌子或空椅子上。

市警社區事務處曾警員表示，若長者接到聲稱中國駐美大使館、警局與電力公司等電話，要求其支付親屬被捕需的保釋金等訴求，可立即掛斷電話；他還提醒，祈福黨騙局在節前多發，呼籲長者勿輕信他人。 華策會福壽老人中心邀請警員講解防罪案手冊，大量長者參與會談。(記者牟蘭／攝影)

市警社區事務社區外展部門警官郭維廉提醒長者新春期間，為子女準備紅包時，避免放在同一地方，外出也減少攜帶現金數量，他指，紐約市警不會詢問報案人的移民身分，且會多語言，呼籲華人受害人積極求助。