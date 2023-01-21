我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2022全美成屋銷售僅503萬套 減17.8%近10年新低

中國何時恢復十年多次簽證？駐美使館發言人回應

亞美商業發展中心賀歲 表揚優秀華人

記者張晨／紐約報導
亞美商業發展中心20日晚在曼哈頓下城舉辦農曆年慶祝活動。圖為范小江(左二)受表彰。(主辦方提供)
亞美商業發展中心20日晚在曼哈頓下城舉辦農曆年慶祝活動。圖為范小江(左二)受表彰。(主辦方提供)

亞美商業發展中心(Asian American Business Development Center)20日晚在曼哈頓下城聯邦國家紀念堂(Federal Hall National Memorial)舉行農曆兔年慶祝活動，在亞裔文化傳統慶祝活動中將主流菁英聚集起來，共同打擊對在疫情中崛起並持續蔓延的反亞裔仇恨犯罪。

本年度的農曆新年慶祝活動意義重大，亞裔的積極參政打進主流社會，其中華裔的表現更是令人矚目，當晚會上表彰多人，包括州參議員曲怡文、剛調任的紐約州勞工廳副廳長孫雯、州長亞太裔事務主任范小江等，另外受表彰者還包括大馬駐紐約總領事哈桑(Amir Farid Abu Hasan)、印尼駐紐約總領事阿迪(Winanto Adi)等。

亞美商業發展中心總裁王章華表示，從2001年在帝國大廈在中國農曆新年點燈，以及華爾街聯邦國家紀念堂舉行賀歲活動，紐約的春節慶祝活動地址選定都是紐約地標的代表，希望藉此向美國主流社會傳遞一個信息，即亞裔在過去100多年對美國社會所作出貢獻應該得到認可和重視。

王章華說，相信隨著更多的亞裔不斷躋身美國主流社會中，並將發揮更加重要的作用和扮演不同影響角色，美國主流社會對亞裔社區的重視程度將在不斷提高。

亞裔 華爾街 疫情

上一則

北方大道甜蜜時刻蛋糕店　本月中旬正式開張

下一則

紐約客談／但願區際快車不是紙上畫餅

延伸閱讀

性虐、操縱…逼女兒名校同學賣淫 紐約男重判60年

性虐、操縱…逼女兒名校同學賣淫 紐約男重判60年
紐約智障華女伴母屍3個月 暴瘦20磅…冰箱只剩1瓶洗髮水

紐約智障華女伴母屍3個月 暴瘦20磅…冰箱只剩1瓶洗髮水
餐館外賣禁主動提供拋棄式餐具 紐約市議會通過

餐館外賣禁主動提供拋棄式餐具 紐約市議會通過
藏族警昂旺被控中國代理人 聯邦撤案

藏族警昂旺被控中國代理人 聯邦撤案
取暖費高漲 霍楚撥6.7億緩解積欠帳單危機

取暖費高漲 霍楚撥6.7億緩解積欠帳單危機

熱門新聞

參與小頸強暴搶劫案的歹徒均被判刑10到17年。(警方提供)

看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑

2023-01-18 10:16
患有智力發育障礙蔡女士(左)在母親死後，被送醫治療。(冉燕飛提供)

紐約智障華女伴母屍3個月 暴瘦20磅…冰箱只剩1瓶洗髮水

2023-01-20 09:47
市財政局17日公布報告，預計2024財年全市110萬房產價格將比上一財年增長6.1%，地產總市值將達到約1兆4800萬元。（美聯社）

紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多

2023-01-18 12:39
華警李保羅在家人和同事的陪同下出院，警分局警員列隊歡迎。(紐約市警方提供)

紐約華警遭16歲嫌槍擊 帶傷交火追捕 被搭檔拖回車內送醫

2023-01-17 23:48
Saks Fifth Avenue擬加入紐約下州賭場執照申請行列，將旗艦店頂三層改為賭場。(記者張晨／攝影)

Saks Fifth Avenue百貨 欲改建賭場

2023-01-14 06:51
法式燒餅五花肉刈包。記者張晨╱攝影

農曆年限量發售…法式燒餅五花肉刈包 2小時賣光

2023-01-20 13:02

超人氣

更多 >
紐約智障華女伴母屍3個月 暴瘦20磅…冰箱只剩1瓶洗髮水

紐約智障華女伴母屍3個月 暴瘦20磅…冰箱只剩1瓶洗髮水
還能扛多久？科技巨頭大裁員 只剩這一家仍堅挺

還能扛多久？科技巨頭大裁員 只剩這一家仍堅挺
性虐、操縱…逼女兒名校同學賣淫 紐約男重判60年

性虐、操縱…逼女兒名校同學賣淫 紐約男重判60年
科技業大裁員…「名單有我」 菜鳥震驚老鳥淡定

科技業大裁員…「名單有我」 菜鳥震驚老鳥淡定
才賠了3.5億元…T-Mobile又被駭 3700萬用戶個資遭竊

才賠了3.5億元…T-Mobile又被駭 3700萬用戶個資遭竊