亞美商業發展中心賀歲 表揚優秀華人

亞美商業發展中心20日晚在曼哈頓下城舉辦農曆年慶祝活動。圖為范小江(左二)受表彰。(主辦方提供)

亞美商業發展中心(Asian American Business Development Center)20日晚在曼哈頓下城聯邦國家紀念堂(Federal Hall National Memorial)舉行農曆兔年慶祝活動，在亞裔 文化傳統慶祝活動中將主流菁英聚集起來，共同打擊對在疫情 中崛起並持續蔓延的反亞裔仇恨犯罪。

本年度的農曆新年慶祝活動意義重大，亞裔的積極參政打進主流社會，其中華裔的表現更是令人矚目，當晚會上表彰多人，包括州參議員曲怡文、剛調任的紐約州勞工廳副廳長孫雯、州長亞太裔事務主任范小江等，另外受表彰者還包括大馬駐紐約總領事哈桑(Amir Farid Abu Hasan)、印尼駐紐約總領事阿迪(Winanto Adi)等。

亞美商業發展中心總裁王章華表示，從2001年在帝國大廈在中國農曆新年點燈，以及華爾街 聯邦國家紀念堂舉行賀歲活動，紐約的春節慶祝活動地址選定都是紐約地標的代表，希望藉此向美國主流社會傳遞一個信息，即亞裔在過去100多年對美國社會所作出貢獻應該得到認可和重視。

王章華說，相信隨著更多的亞裔不斷躋身美國主流社會中，並將發揮更加重要的作用和扮演不同影響角色，美國主流社會對亞裔社區的重視程度將在不斷提高。