法拉盛商改區「吉祥七號」線上抽獎 代金券最高25元

為慶祝春節，法拉盛商改區宣布即日起舉辦「吉祥七號」線上抽獎活動，歡迎民眾參與。(記者牟蘭／攝影)

為慶祝春節，法拉盛商改區 (Flushing BID)20日宣布，即日起舉辦「吉祥七號」(Lucky7)線上抽獎活動，逾300名幸運兒將獲得15元到25元不等，可在14家不同小商家消費的代金券，促進當地經濟發展，主辦方呼籲民眾積極參與，活動免費；據統計，往年參與商家，活動期間的收益增加七到十倍。

為慶祝春節，法拉盛商改區宣布即日起舉辦「吉祥七號」線上抽獎活動，歡迎民眾參與。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛商改區共同主席商改區莊振輝與執行主任余鈿崧表示，今年疫情趨緩，經濟逐漸復甦，不少新的小商家選在法拉盛開店，今年的「吉祥七號」線上抽獎活動，除推廣往年堅持參加的商家外，還希望向顧客介紹新商家。

余鈿崧表示，小商家是法拉盛經濟發展的根本，此活動旨在通過一張代金券為商家打響廣告，統計顯示，往年參加的商家反饋良好，商改區投資的7000元可助商家獲得七到十倍的收益；他說，這項活動免費參與，沒有最低消費，幸運得主可通過代金券直接購買所需商品，歡迎民眾積極參與。

14家參與商家包括餐廳、酒店、酒莊、花店與奶茶店等，今年新參與者之一謝美美表示，她數月前羅斯福大道開辦「好樂多」飲品店，主打健康飲品，期盼通過該活動打響知名度；州參議員劉醇逸、市議員黃敏儀與國會眾議員孟昭文代表戈爾茲(Jordan Goldes)等均致詞，表示支持。

有意參與者即日起到2月3日(周五)可登錄網頁https://flushingbid.com/，用英文輸入指定信息後，即可參與抽獎；逾300名幸運者將由電腦隨機抽取，並於2月10日(周五)在法拉盛商改區官網與社群 網絡官方帳號公布中獎者名單，並通過電郵告知。