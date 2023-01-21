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兔年吉祥 帝國大廈點亮中國紅 86層觀景台首增年味裝飾

記者張心／紐約報導
帝國大廈於20日晚點燈，閃耀「中國紅」。(記者張晨／攝影)
帝國大廈於20日晚點燈，閃耀「中國紅」。(記者張晨／攝影)

「虎躍雄關辭舊歲，兔迎盛世啟新程」，為了慶祝農曆新年，中國駐紐約總領事館與帝國大廈連續第23年合作，於20日點亮「中國紅」，並為「歡樂春節生肖櫥窗展」揭幕。

2023年「歡樂春節生肖櫥窗展」充滿瑞兔形象。(記者張心／攝影)
2023年「歡樂春節生肖櫥窗展」充滿瑞兔形象。(記者張心／攝影)

不同於疫情期間的「雲點燈」，今年中國駐紐約總領事黃屏和帝國大廈集團董事長、總裁兼執行長馬爾金(Anthony Malkin)，時隔三年首次出席線下點燈儀式，並一同參觀首次增設在帝國大廈86層觀景平台的農曆春節文化展台裝飾。

黃屏夫婦及馬爾金出席「中國紅」點燈儀式。(記者張心／攝影)
黃屏夫婦及馬爾金出席「中國紅」點燈儀式。(記者張心／攝影)

黃屏在致詞中表示，春節是華人重要的傳統節日，帝國大廈連續23年亮起「中國紅」，充分體現了對中華傳統文化的尊重和對遊客的熱情歡迎。

黃屏和夫人張愛萍隨後為2023年「歡樂春節生肖櫥窗展」揭幕。(記者張心／攝影)
黃屏和夫人張愛萍隨後為2023年「歡樂春節生肖櫥窗展」揭幕。(記者張心／攝影)

「今年是農曆兔年，兔在中國傳統文化中象徵機敏勇敢、活潑魅力」，黃屏表示：「我們非常期待在兔年促進雙方人文交流合作，實現美中關係健康穩定發展。」

黃屏夫婦和中國演員蔣夢婕出席點燈儀式。(記者張心／攝影)
黃屏夫婦和中國演員蔣夢婕出席點燈儀式。(記者張心／攝影)

黃屏說，2022年是不平凡的一年，為美中建交50周年，雖然受新冠疫情和雙邊關係影響，人文交流暫遇冷流，但隨著兩國領導人在峇里島達成共識，「相信新的一年，會有更多中國遊客來到美國，也歡迎美國和各國人民到中國領略大好河山。」

馬爾金表示，帝國大廈很高興與中國駐紐約總領事館聯合舉辦一年一度的新春點燈儀式，特別是自疫情以來首次再以線下方式舉行儀式，「帝國大廈再度閃耀中國紅，祝福所有人兔年吉祥美滿、幸福繁榮。」

首次增設在帝國大廈86層觀景平台的中國春節文化展台裝飾、小吃美食展覽。(記者張心...
首次增設在帝國大廈86層觀景平台的中國春節文化展台裝飾、小吃美食展覽。(記者張心／攝影)

黃屏和夫人張愛萍隨後為2023年「歡樂春節生肖櫥窗展」揭幕，一幅幅活潑生動、寓意美好的瑞兔形象，引得現場嘉賓和遊客喝采連連。中國駐紐約總領事館副總領事錢進、文化參贊陳春梅、中國演員蔣夢婕等各界人士也出席儀式共襄盛舉。

黃屏和夫人張愛萍出席「中國紅」點亮儀式。(記者張心／攝影)
黃屏和夫人張愛萍出席「中國紅」點亮儀式。(記者張心／攝影)

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