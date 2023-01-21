長島市賀年系列活動 居民商戶同樂

「長島市夥伴關係」20日舉辦新年慶祝系列活動。(記者劉梓祁／攝影)

由社區發展機構「長島市 夥伴關係」(LIC Partnership)策畫的長島市新年慶祝系列活動(LIC Lunar New Year Celebration)，於20日啟動，由於該社區近年亞裔 居民增長快速，主辦方希望藉由一系列活動，連結居民和商戶；該活動將持續至2月19日(周日)。

今年該慶祝系列活動進入第二屆，有超過50家周邊商家加入，舉辦各類社區及促銷活動，其中包括紅包派送、電影展映、藝術展覽和舞蹈表演等，附近的餐館和奶茶店也將推出不同折扣，慶賀新年到來。

當天皇后區區長理查茲(Donovan Richards)、市議員市議員元在熙(Julie Won)及州眾議員阿迪拉(Juan Ardila)等人受邀出席。

作為近年來發展迅速的新興華人 社區，長島市亞裔居民增長速度位列全市最快，除了增加不少華人商家，新春氛圍也逐年變濃；活動現場，出席嘉賓與敦煌麵館的聶師傅體驗親手拉麵，並品嘗傳統新年食物，隨後的舞獅表演將節日氣氛推向高潮，表演隊伍沿街向周邊商鋪送上新春祝願，吸引路人駐足圍觀。

「長島市夥伴關係」20日舉辦新年慶祝系列活動，會上民衆品嘗新年傳統食物。(記者劉梓祁／攝影) 阿迪拉、理查茲和元在熙學習製作拉麵。(記者劉梓祁／攝影)

理查茲表示，長島市發展快速，亞裔居民的貢獻舉足輕重，他也支持將春節設為合法公共假期；理查茲承諾，將為這個長島市爭取更多聯邦和市府資源，讓居民在未來感到更加安全，並共創一個和諧、多元、繁榮的社區，長駐長島市的捷藍航空(JetBlue)總部就是最好的例子之一。

「長島市夥伴關係」商業協助主管余顯揚(Charles Yu)表示，長島市的亞裔餐廳數量增長迅速，說明商業正對擴增的亞裔人口作出反應，但周邊仍有不少空置物業，該組織將協助把周邊小商戶的產品和服務，推廣給周邊居民；此次的新年慶祝活動就是契機。

該活動將從即日起持續至2月19日，詳情可上官網https://www.liclny.com/查詢。