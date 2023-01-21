華人春節聚餐多 華埠酒樓生意興隆

華人過年愛聚餐，今年在疫情陰影消退下，華埠餐飲業者春節期間生意興隆。(記者許君達／攝影)

華人在農曆新年闔家團聚、吃吃喝喝，而在美華人來自各地，過年食物豐富多樣；今年在疫情 逐漸消退下，曼哈頓華埠 各酒樓的生意也回溫，不少酒樓除夕夜預定已滿；通貨膨脹影響，年菜價格上漲，業者擔心創新無法吸引更多客人，堅持做廣為接受的傳統菜色，讓食客也能品嘗道地的家鄉味。

華埠主要為早期廣東移民，在農曆年各家餐館酒樓，多推出粵菜，廣東的一大特色過年傳統是吃盆菜，把鮑魚、海參、干貝、花膠、大蝦、花菇、等名貴食材，統統擺在盆狀的砂鍋中烹製即可，重點看的是所選食材的貴氣。

春節華埠年味足。(記者許君達／攝影)

東百老匯的金泰海鮮酒樓年夜飯的預定已滿，不過盆菜有一個好處就是便於打包攜帶，店家把食材和配料擺好，客人帶回家自己燉煮，吃完後再擇日把鍋還回來就可以。

該酒樓經理說，除夕當天已經預定出了幾十份盆菜外賣，「不少客人攜家帶眷不方便外出，曼哈頓也不好停車，有了外賣，在家也能享用美食。」

金豐酒樓則為賓客提供傳統的粵式年夜宴席；業者介紹，每桌都有烤乳豬、龍蝦、以及象徵「年年有餘」的魚，其他青菜或主食，則會因應時令與客人需求靈活搭配。

盆菜是粵式酒樓年夜飯的首選。(記者許君達／翻攝)

延續傳統不僅為客人所廣泛接受，也出於一定程度的現實考慮；業者說：「不是不想創新，今年剛走出疫情陰影，生意還在恢復，還是保守一點為好」，業者表示，老客人都很接受傳統菜餚，至少不會出錯，怕一旦創新失敗，費力不討好。

上海老正興酒家在除夕和大年初一為熟客提供「私房菜」，給日常的生意增添了一分「江湖」味；業者朱太表示，「私房菜」指的是在菜單上看不到、由老闆親自掌勺的正宗上海本幫菜，顧客全是熟面孔，只需提供預算範圍，主廚將自己配菜，今年的「私房菜」早早就預定完畢，作為主廚的店老闆也提前多日就開始忙碌起來，尋找食材、構思菜品。

一些酒樓也推出整桌套餐，像是麒麟金閣就有10到12人份的「宴席套餐」，為了好寓意，每道菜都有吉祥的名字，如鮮淮山燉珍珠雞就稱「鴻圖大展時」、薑蔥雙龍蝦為「雙龍齊報喜」、清蒸海上鮮是「戶戶皆有餘」。

今年受通貨膨脹和食材成本上漲的影響，年菜的價格有些上漲，盆菜和套餐的每桌均價大約集中在300至500元間。