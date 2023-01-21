大乘寺新春迎財神 21日除夕夜祈福法會

紐約大乘寺下院將於21日深夜至22日凌晨舉行連串新春迎財神法會。(主辦方提供)

金銀財寶滿門庭，加官進爵事業興，22日迎來癸卯年新春，紐約大乘寺下院將於21日(周六)深夜至22日(周日)凌晨，舉行連串新春迎財神法會，歡迎各界善信蒞臨迎接財神，同沾法喜。

每屆新春，依照傳統，民間有迎財神、拜財神的習俗，寄託了人們對幸福美滿生活的嚮往，位於曼哈頓 大橋的大乘寺下院舉行的迎財神接福法會，是為了圓滿十方善信新春祈福納財之心願，也是與廣大信眾結緣。

大乘寺下院之新春迎財神活動於21日大年三十晚9時開廟門開始，寺內之大鴻寶殿裝潢得煥然一新，接受善信入內參拜。晚10時舉行新春祈福法會，由多位得道高僧主持，由眾法師齊聲誦念經文，迎財富祈福，多位善信聚首一處，歡喜信眾同沐佛恩，法會以諸吉祥神咒、供奉財神、祈求國家國泰民安，全球僑胞身心康泰，大眾慶聚善財。

踏進凌晨12時是癸卯年大年初一開始，寺內舉行接財神活動，大鴻寶殿內接受信眾前來供奉上頭炷香，並迎接財神返家，活動至凌晨2時方圓滿結束。

大乘寺負責人表示，自22日至2月5日(周日)的正月初一至十五，在大乘寺下院每日均有新年撞鐘祈福儀式，悠揚的鐘聲響徹華埠 ，為僑胞帶來祥和，至24日(周二)的正月初三則舉行普佛新春祈福法會，由多位高僧主持，大乘寺下院位於堅尼路(Canal St.)133號，電話為(212)925-8787。

此外，位於紐約上州 之大乘寺上院在新春期間亦舉行連串新春祈福法會，歡迎各界善信報名參加。在21日晚11時舉行接財神法會，並有新年撞鐘祈福儀式；而22日則為歡慶彌勒誕。

2月2日(周四)至2月4日(周六)則舉行千佛法會，2月5日(周日)下午舉行齊天法會，為四方信眾祈福。在法會期間並設有 YouTube現場直播。大乘寺上院位於700 Ira Vail Rd. Leeds, NY 12451，電話為(518)622-3619。