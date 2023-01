市議會立法強化對移民長者的照顧。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市 近年來移民 老人人口大幅增加,市議會19日通過多項老人服務相關法案,要求老人中心 為英語水平不佳的移民老人提供與其語言背景相符的服務項目,並為老人提供住房法律服務。

根據市議會的數據,未來20年,紐約市的老齡人口將增長40%,相比之下總人口將僅增長3%;作為全球最多元化的城市,紐約市民講200多種語言,有近半老年人不講英語。

為因應人口老齡化趨勢、滿足長者需求,市議會通過市議員哈德森(Crystal Hudson)「Age in Place NYC」法案包,要求市老人局(Department for the Aging)指導各社區老人中心找出老人最常說的20種語言,若某種語言使用人數超過老人中心使用者總數的20%,老人中心就須提供相應語言的服務項目。

另一法案則要求,若60歲以上老人遭遇逼遷或遭房屋法庭終止租客身分,市府須為老人提供完整法律服務,並為老年人設立住房協助項目,應對法拍和逼遷風險;同時,老人局也須確保老年人知曉相關資源和權利,並於社區宣傳。