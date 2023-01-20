市教育政策小組完成任命 2華裔入選

前第26學區委員會主席鄧炳强。(鄧炳强提供)

市長亞當斯 (Eric Adams)19日宣布十名新成員加入市教育政策小組(Panel for Educational Policy)，共計23名該小組成員目前已全部就位；其中有兩名華裔 成員，分別為前第26學區委員會主席鄧炳強(Alan Ong)，和新成員陳莉莉(Lilly Chan,音譯)。

州長霍楚(Kathy Hochul)在今年6月30日簽署的更新版延長市長控制權法案，添加了確保家長們能在公校管理中擁有更多發言權的條例，即在明年1月15日改革教育政策小組時，增添五個家長代表席位，制約市長和市教育局 的「獨大」現況。

為滿足此規定，市長亞當斯和市教育局在昨日，公布新增的六名市長任命成員，加上去年3月宣布的七名成員，共計13位為亞當斯特別指派；此外，四名由家長理事會選舉產生的成員也已產生；五名由五區區長任命的成員也公布名單；再加一名代表學生的高中代表，合計23人已全部就位。

當前市教育政策小組中，共有兩名華裔，皆為市長任命。其中之一的鄧炳強，去年已開展任期，支持擴大資優班、特殊高中的他，曾擔任第26學區委員會主席，也於湯森路透(Thomson Reuters)工作30餘年；此外，他也是皇后區第八社區委員會成員、聯合大道(Union Turnpike)商會主席等。