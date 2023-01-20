華生校園遭霸凌 母參選學區委員助發聲

孫Winnie。(記者鄭怡嫣／攝影)

在去年6月，皇后區 某中學的一位華裔女生，遭四名男生霸凌、毆打，並被其中一男生鎖喉，校方及市教育局 迄今無回應，當事人的母親19日表示，已找律師並將控訴紐約市政府。此前從未參與公共教育事務的她，也因此積極參選學區 委員，為更多如她相似的新移民及華人家長發聲維權。

6月16日中午，皇后區新鮮草原第216中學的華裔女生Emma，在校內疑遭四男生霸凌、毆打及鎖喉，身體各處瘀傷、脖頸腫脹以及心理創傷。事發後，其中一男生還在校外威脅辱罵她。老師卻對Emma作出課後留校的處罰，校方未就此事及時通知雙方家長，調查報告發現多項疑似不實之處。

時隔半年，Emma的母親孫Winne在接受本報採訪時表示，女兒由於喜歡該校並未轉學，但仍對處理此事的老師留下陰影，她除送女兒練習跆拳道、冰球等加強體格的運動，也仍需定期心理輔導。

孫Winnie說，學校及市教育局迄今無回應。她留下所有證據，也找律師將提告市政府，問責處理不當人員，「重要的不是結果，而是態度，不能就這麼不公平地了事。也希望女兒知道，雖然遇到這樣的事，家裡有人替她撐腰。」

經歷此事件，當學校所屬的皇后區第26學區委員會有席位空缺時，此前從未參與公共事務的她，抱著可以幫助女兒及其他新移民學子，並更深入教育事務的想法，也積極申請，最終在去年12月，以全票通過成為新成員。今年1月，該區學委會投票，學區內各校的哪些設施亟待撥款修繕，她也首次投出自己的一票，「每一票都決定孩子的教育，感到責任更大了」。

根據規定，同一學委會成員的孩子，不得在同一所學校上學，鑑於26學區主席司徒弼的孩子新學期也在同一學校，孫Winnie將於今年6月離任第26學委會。不過，她已轉戰申請全市英語學習生委員會(Citywide Council on English Language Learners)。她也鼓勵更多華人家長加入學委會，為教育議題發聲。