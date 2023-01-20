取暖費高漲 霍楚撥6.7億緩解積欠帳單危機

霍楚簽6.7億援助償還能源帳單積壓欠費。(州長辦公室)

能源費用上升讓紐約人的荷包壓力更大，州長霍楚 (Kathy Hochul)19日宣布撥款6.7億元，協助民眾、商家償還無力負擔的逾期電費瓦斯帳單，約47萬8000住宅用戶、5萬6000小商家受惠。

州公共服務委員會(New York State's Public Service Commission)原定於同日就是否免除一筆由部分家庭和企業取暖而造成的債務進行表決，並可能轉嫁給所有用戶的帳單。

州長辦公室表示，該筆資金將償還居民和小商業主2022年5月之前(疫情 最嚴重時期)積累的6億72000萬元債務。美國國家電網(National Grid)的北部用戶中，在上述日期截止之前，約有7萬戶家庭平均欠債2300元；當日的補助將幫助所有有需要者，無論收入，也無需經濟狀況調查或申請程序。

此外，霍楚還宣布一項2億元的電費援助，為80多萬名年收入低於7萬5000元的紐約人提供帳單折扣，此類收入人群此前沒有資格享受該州目前的能源費折扣計畫。

同時為解決能源負擔能力和減排問題，霍楚也將能源負擔保障計畫囊括其中，這是全國首個試點計畫，確保參與「EmPower Plus」的低收入 紐約人支付的電費，永遠不會超過其收入的6%。減免措施只會使普通客戶的總帳單增加0.5%，這一增加將在一到四年內結束，具體取決於能源公司和現有的拖欠金額。