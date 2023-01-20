我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英特爾擴大裁撤加州員工 暗示可能裁更多

彭博：荷、日1月底將加入美國圍堵中國晶片行列

取暖費高漲 霍楚撥6.7億緩解積欠帳單危機

記者張晨╱紐約報導
霍楚簽6.7億援助償還能源帳單積壓欠費。(州長辦公室)
霍楚簽6.7億援助償還能源帳單積壓欠費。(州長辦公室)

能源費用上升讓紐約人的荷包壓力更大，州長霍楚(Kathy Hochul)19日宣布撥款6.7億元，協助民眾、商家償還無力負擔的逾期電費瓦斯帳單，約47萬8000住宅用戶、5萬6000小商家受惠。

州公共服務委員會(New York State's Public Service Commission)原定於同日就是否免除一筆由部分家庭和企業取暖而造成的債務進行表決，並可能轉嫁給所有用戶的帳單。

州長辦公室表示，該筆資金將償還居民和小商業主2022年5月之前(疫情最嚴重時期)積累的6億72000萬元債務。美國國家電網(National Grid)的北部用戶中，在上述日期截止之前，約有7萬戶家庭平均欠債2300元；當日的補助將幫助所有有需要者，無論收入，也無需經濟狀況調查或申請程序。

此外，霍楚還宣布一項2億元的電費援助，為80多萬名年收入低於7萬5000元的紐約人提供帳單折扣，此類收入人群此前沒有資格享受該州目前的能源費折扣計畫。

同時為解決能源負擔能力和減排問題，霍楚也將能源負擔保障計畫囊括其中，這是全國首個試點計畫，確保參與「EmPower Plus」的低收入紐約人支付的電費，永遠不會超過其收入的6%。減免措施只會使普通客戶的總帳單增加0.5%，這一增加將在一到四年內結束，具體取決於能源公司和現有的拖欠金額。

霍楚 低收入 疫情

上一則

首席法官提名受阻 華社：意識形態誤司法

下一則

紐約客談╱ 雷克島監獄難題 左派咎由自取？

延伸閱讀

慶新春 中華文化走出去 40位藝術家寫春聯送主流

慶新春 中華文化走出去 40位藝術家寫春聯送主流
你知道紐約有座鐵達尼號紀念碑嗎？100歲的它即將整修

你知道紐約有座鐵達尼號紀念碑嗎？100歲的它即將整修
傾聽需求 紐約皇后區長聯合市府走訪法拉盛

傾聽需求 紐約皇后區長聯合市府走訪法拉盛
紐約移民傳承廣場揭幕 肯定歷史貢獻

紐約移民傳承廣場揭幕 肯定歷史貢獻
馬州首位非裔州長上任 摩爾盼消除族裔財富差異

馬州首位非裔州長上任 摩爾盼消除族裔財富差異

熱門新聞

參與小頸強暴搶劫案的歹徒均被判刑10到17年。(警方提供)

看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑

2023-01-18 10:16
亞裔房東被打後摸著左臉，一臉驚嚇。(截自推特)

愛彼迎短租客弄亂房屋 亞裔房東趕人遭搧耳光

2023-01-12 14:51
市財政局17日公布報告，預計2024財年全市110萬房產價格將比上一財年增長6.1%，地產總市值將達到約1兆4800萬元。（美聯社）

紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多

2023-01-18 12:39
Saks Fifth Avenue擬加入紐約下州賭場執照申請行列，將旗艦店頂三層改為賭場。(記者張晨／攝影)

Saks Fifth Avenue百貨 欲改建賭場

2023-01-14 06:51
華警李保羅在家人和同事的陪同下出院，警分局警員列隊歡迎。(紐約市警方提供)

紐約華警遭16歲嫌槍擊 帶傷交火追捕 被搭檔拖回車內送醫

2023-01-17 23:48
案發現場。(記者鄭怡嫣╱攝影)

法拉盛民宅聚眾打牌 4匪持槍夜劫 搶嫌有華人

2023-01-15 15:32

超人氣

更多 >
轉帳不見了？美國銀行與Zelle用戶大吐苦水

轉帳不見了？美國銀行與Zelle用戶大吐苦水
中國14億人當中 唯有他敢當面咆哮習近平「不要亂說」

中國14億人當中 唯有他敢當面咆哮習近平「不要亂說」
旅遊專家經驗談：花小錢讓經濟艙升級商務艙的技巧

旅遊專家經驗談：花小錢讓經濟艙升級商務艙的技巧
疑是林書豪妻子照1年半前已流出 當時沒人相信

疑是林書豪妻子照1年半前已流出 當時沒人相信
好市多漲太兇？這5項食品價格被網友吐槽

好市多漲太兇？這5項食品價格被網友吐槽