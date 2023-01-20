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餐館外賣禁主動提供一次性餐具 市議會通過

記者和釗宇╱紐約報導
市議員范拉斯(右)提出，規定除非顧客主動要求，餐館不得為外帶及第三方外賣單主動提供一次性餐具、佐料和餐巾紙。(市議會提供)
市議員范拉斯(右)提出，規定除非顧客主動要求，餐館不得為外帶及第三方外賣單主動提供一次性餐具、佐料和餐巾紙。(市議會提供)

紐約市議會19日舉行全體會議，通過「忽略一次性餐具」(Skip the Stuff)法案，將禁止餐館為外賣單主動提供一次性餐具和紙巾，除非顧客主動要求；華裔環保人士表示，這可以實現餐館、消費者和環境的「三贏」。

市議員范拉斯(Marjorie Velázquez)的提案，規定除非顧客主動要求，餐館不得為外帶及第三方外賣單主動提供一次性餐具、佐料和餐巾紙，減少民眾對一次性餐具的依賴，保護環境；雖然華人常用的免洗筷不是塑料製品，但仍適用於該法。

法案將於生效六個月後實施，而且在明年7月1日以前的違規不罰款，僅會收到警告；之後首次違規罰50元，一年內第二次違規罰250元。如果第三方訂餐平台對餐館提供不準確信息而導致違規，餐館可以提出辯護。

范拉斯表示，「這將把處理垃圾的政府支出返還給小商家，也將有助減碳，為自己也為後代。」數據顯示，全球塑料垃圾95%是一次性用品，只有14%可循環利用；紐約市每年至少花費4200萬元處理一次性餐具和容器垃圾，而且疫情以來外賣大量增加，更加劇垃圾處理的負擔。

美華環保協會會長張彰華表示，這項法案可以實現餐館、消費者和環境的「三贏」，「餐館可降低成本；對於顧客，家裡不會累積每次點外賣的餐具；許多這類餐具需上百年才能分解，減少使用無疑對環境有極大好處。」

餐館業者樂見省錢，指每月可節省數百元。但此前也有業者表示，如此要求會導致工作量增加，因為接外賣電話需要每單詢問，降低效率；一次性餐具業者說，新法實施，收入估計下降一半以上。

市議會通過法案，規定除非顧客主動要求，餐館不得為外帶及第三方外賣單主動提供一次性...
市議會通過法案，規定除非顧客主動要求，餐館不得為外帶及第三方外賣單主動提供一次性餐具、佐料和餐巾紙。(記者和釗宇╱攝影)

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