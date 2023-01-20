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「高慧民法案」 籲聯邦放寬精神病醫療補助

記者張心╱紐約報導
高慧民。(本報檔案照)
高慧民。(本報檔案照)

紐約州第十選區國會議員高德曼(Dan Goldman)19日宣布，將於近期在國會提出「高慧民法案」(Michelle Alyssa Go Act)，擴大精神疾病患者獲得長期醫藥治療機會，改善紐約市的心理健康危機，防止悲劇再發生。

2022年1月16日，40歲的華裔女性高慧民(Michelle Aylssa Go)在時報廣場地鐵站，遭罹患精神疾病的61歲遊民馬秀(Simon Martial)推下鐵軌身亡。時任德勤公司(Deloitte)資深經理的高慧民，業餘時間在紐約青少年聯盟(New York Junior League)兼任義工，幫助遊民在內的多個弱勢群體；該案當時被稱「農夫與蛇」真實故事。

時值事件周年，選區覆蓋華埠的高德曼，表示將在國會提案，「必須為患病的人提供治療，藉此法案增加床位。」兇手馬秀30多歲便出現精神分裂症狀，之後輾轉於醫院、監獄和精神病院之間，但卻從未獲得需要的長期治療。根據目前聯邦「精神疾病機構排除條款」(Institution for Mental Diseases)，醫療補助計畫禁止為21歲至64歲的精神病人支付長期住院費用，無法在超過16張床位的精神病醫療機構獲得諮詢和藥物治療。該條款自1965年實施至今，使許多沒錢看病的人難以治癒。

該法案旨在廢除「精神疾病機構排除條款」限制，容許超過16張床位的精神病醫療機構獲得聯邦補助；法案也為相關機構設立國家標準，必須重新申請認證，確保提供合格的醫療。高德曼表示，法案細節還在最終確定，歡迎相關專家提出建議，「希望這不是一個創可貼式的解決方案，而是改善全美心理健康危機的根本舉措。」

國會議員納德勒(Jerrold Nadler)、州眾議員李榮恩(Grace Lee)、市議會多數黨領袖鮑沃斯(Keith Powers)、市議員利華娜(Carlina Rivera)、市議員博徹(Erik Bottcher)等也出席新聞發布會表示支持。

高德曼計畫在國會提出「高慧民法案」，改善紐約市的心理健康危機。(取自在線直播)
高德曼計畫在國會提出「高慧民法案」，改善紐約市的心理健康危機。(取自在線直播)

高慧民 遊民 心理健康

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