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彭博：荷、日1月底將加入美國圍堵中國晶片行列

藏族警昂旺被控中國代理人 聯邦撤案

記者胡聲橋╱紐約報導
指控正式撤銷後，昂旺和律師在法院外接受採訪。(記者胡聲橋╱攝影)
指控正式撤銷後，昂旺和律師在法院外接受採訪。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約東區聯邦法院法官克米提(Eric R. Komitee)19日正式批准聯邦檢方對白瑪達傑‧昂旺(Baimadajie Angwang)的撤案提議，撤銷對這名紐約藏族警察充當中國代理人的指控。

當日簡短開庭，檢方表示，全面評估所獲信息後，為「司法公正」決定撤銷該案，但未詳細說明導致撤訴的新證據，僅告訴法官，相關證據仍屬機密。

昂旺在開庭中很冷靜，沒有什麼表情。在法院門外，當他在媒體前感謝家人、朋友，包括美國陸戰隊的過去同僚和紐約市警察局的同事對他的支持時，情緒有些激動，眼圈泛紅。

昂旺的律師卡門(John Carman)說：昂旺從一開始就是無辜的，他不是、也從未當過中國代理人，也未與美國政府達成協議，換取撤銷指控。昂旺是個好美國人，他加入陸軍隊，在阿富汗服役。成為市警後，也是個有奉獻精神的警察。對於後續行動，律師說還沒有深入討論，暫無決定。市警目前對昂旺停職不停薪，但不知道是否能重返市警。

昂旺是在西藏出生的歸化美國公民。持文化交流簽證入境美國後逾期未歸，尋求政治庇護。2020年，他在轄區包括貝賽的111分局擔任社區事務警員時被捕。被關押六個月，因感染新冠，法官同意保釋。

聯邦曾指控昂旺代表中國領事館對在紐約的外籍藏人進行間諜活動，自2018年以來，秘密提供有關西藏人推動西藏獨立的信息，並稱36歲的昂旺是「十足的內在威脅」。罪名如成立，最高可判55年。

庭審結束後，昂旺和律師走出法院。(記者胡聲橋╱攝影)
庭審結束後，昂旺和律師走出法院。(記者胡聲橋╱攝影)
庭審結束後，昂旺和律師走出法院。(記者胡聲橋/攝影)
庭審結束後，昂旺和律師走出法院。(記者胡聲橋/攝影)
庭審結束後，昂旺和律師走出法院。(記者胡聲橋╱攝影)
庭審結束後，昂旺和律師走出法院。(記者胡聲橋╱攝影)

昂旺 警察 阿富汗

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