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紐約客談╱ 雷克島監獄難題 左派咎由自取？

紐約客談

2019年10月17日，市議會舉行全體會議，通過法案要求市府2027年關閉雷克島監獄，並新建四座城區監獄，改善在押人員的生活條件；會上市議員慷慨陳詞言猶在耳，被自己感動到涕泗橫流，誰想不到四年後時過境遷，他們的計畫落到了可能無法按時完成的窘境。

這個由左派推動的計畫，從一開始就荒唐至極，因為這些左派人士和民選官員腦子裡恐怕只有意識形態，而完全忽略實際困難，也不設想情況如果發生變化該怎樣應對；例如，關閉雷克島監獄的一個前提就是，他們預期紐約市的在押人數會一直保持下降趨勢；試問，誰給他們的膽子保證這一定會發生呢？

新冠疫情帶來的連鎖反應戳破了左派的幻想，疫情導致經濟危機、失業上升、犯罪增長、通貨膨脹，進而導致在押人數增長、建築成本增加，讓關閉雷克島監獄的計畫延宕；其實，即便沒有新冠黑天鵝，這些情況也有可能發生，不知為何當年左派們會如此有信心確保這些都不會發生。

其實，所有問題都是因為錢；假如財政充裕，就算在押人數上升，關閉雷克島的計畫也還是有可能實施，新建監獄就好了；但偏巧碰上經濟危機，亞當斯勒緊褲腰帶，財政已經捉襟見肘；紐約市現在面臨犯罪、遊民、住房、教育、庇護客諸多緊迫問題，還想關閉雷克島監獄？可能省省吧。

當務之急，社區應當力挺亞當斯等溫和派民選官員團結起來，盡量壓住左派的聲勢，讓市府同意社區的改建監獄方案；作為選民，未來也要擦亮眼睛，不能再讓更多意識形態上腦的左派把持權柄。

監獄 亞當斯 疫情

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