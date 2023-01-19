布朗士華警接連遇襲 市警工會怒

一月內兩華警遇擊受傷，市警工會怒批。(市警提供)

不到一個月的時間內有兩名供職布朗士的華裔 警員遭歹徒持械攻擊，一人在平安夜遭精神病持刀捅傷，另一人則受槍擊；案件引起市府及市警高層的重視，紛紛發文或召開記者會回應；市警工會對接連發生警察 值勤遇襲表示憤怒，稱司法漏洞和社會資源缺乏，正吞噬執法者的生命。

警方表示，第一起案件發生在2022年的平安夜，35歲的華裔警員林震(Zhen Lin，音譯)接到任務，稱在52分局轄區東212街附近的迪卡爾布大道(DeKalb Ave)有一精神失常男子；在到達現場和該人周旋時，26歲的嫌犯直接持刀衝向林震，並將其右臂刺傷。

案發後市長亞當斯 (Eric Adams)親自前往聖伯納巴斯醫院出院(St. Barnabas Hospital.)探望；而也是同一家醫院，市警48分局的華裔警員李保羅在17日凌晨，遭16歲少年持槍射傷，但他負傷忍痛與嫌犯交火，並跳下警車追逐嫌犯，最後被搭檔強行拖回車內送醫。

市警察工會(Police Benevolent Association)主席林奇(Patrick Lynch)表示，兩名警員能活著回家，十分幸運，然而太多人沒有這樣的機會。