8年拿500萬回扣 起訴26家建築公司
曼哈頓檢察官白艾榮(Alvin Bragg)聯合市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)18日宣布對26間建築公司和24名相關個人起訴，指控涉嫌在八年裡「偷吃」回扣超過500萬元，並在幾十個建案項目中非法招標，其中包括位於華埠包厘街(Bowery)189號的citizenM酒店。
根據檢方起訴書，51歲的主謀貝斯萊斯(Robert Baselice)，合夥58歲的艾斯圖(Louis Astuto)等50名被告，總共面臨83項指控，包括重竊，商業賄賂，商業行賄，洗錢罪等。
檢方表示，2013年4月至2021年7月間，貝斯萊斯通過自己的BASELICE公司，管理建案分包商的投標過程，並負責向開發商提供信息。然而，他借助職務優勢，指定同謀分包商成為項目投標人，非法為對方提供競標對手內部資料，換取同謀分包商將標價提高，以支付貝斯萊斯所需的項目回扣等利潤。
同時，貝斯萊斯也為同謀分包商遊說開發商，假裝迫使分包商壓低價格，騙取開發商的信任，令開發商以成本超支的風險進行建案開發。期間受害的大型商業建築項目，包括華埠包厘街189號的citizenM酒店、百老匯(Broadway)396號的Walker Hotel Tribeca、第五大道酒店(the Fifth Avenue Hotel)、石頭街(Stone Street)11號的FiDi酒店(FiDi Hotel)等。
檢方統計，BASELICE公司共拿到分包商提供的420萬元回扣；其同夥艾斯圖的公司，也拿到280萬元回扣。腐敗的招標過程使建案質量大受影響，通常為節省開支選擇不合格的小型建築公司，嚴重影響雀兒喜(Chelsea)32層公寓大樓The Remy、第五大道酒店、及五大道中央希爾頓俱樂部(Hilton Club The Central at 5th New York)的項目安全。
上一則
2/5起 荷蘭隧道往新澤西夜間關閉 周六除外
下一則
FB留言