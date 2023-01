8年拿500萬回扣 起訴26家建築公司

華埠包厘街189號的citizenM酒店成為受害建案。(取自citizenM酒店官網)

曼哈頓檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)聯合市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)18日宣布對26間建築公司和24名相關個人起訴,指控涉嫌在八年裡「偷吃」回扣超過500萬元,並在幾十個建案項目中非法招標,其中包括位於華埠 包厘街(Bowery)189號的citizenM酒店。

根據檢方起訴書,51歲的主謀貝斯萊斯(Robert Baselice),合夥58歲的艾斯圖(Louis Astuto)等50名被告,總共面臨83項指控,包括重竊,商業賄賂,商業行賄,洗錢罪等。

檢方表示,2013年4月至2021年7月間,貝斯萊斯通過自己的BASELICE公司,管理建案分包商的投標過程,並負責向開發商提供信息。然而,他借助職務優勢,指定同謀分包商成為項目投標人,非法為對方提供競標對手內部資料,換取同謀分包商將標價提高,以支付貝斯萊斯所需的項目回扣等利潤。

同時,貝斯萊斯也為同謀分包商遊說開發商,假裝迫使分包商壓低價格,騙取開發商的信任,令開發商以成本超支的風險進行建案開發。期間受害的大型商業建築項目,包括華埠包厘街189號的citizenM酒店、百老匯 (Broadway)396號的Walker Hotel Tribeca、第五大道酒店(the Fifth Avenue Hotel)、石頭街(Stone Street)11號的FiDi酒店(FiDi Hotel)等。