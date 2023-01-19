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皇后區檢察官凱茲與2市議員賀歲 表彰社區貢獻

記者牟蘭╱紐約報導
凱茲(中)聯合黃敏儀(右)與李琳達(左)18日在皇后社區學院舉辦慶祝春節活動。(記者牟蘭╱攝影)
凱茲(中)聯合黃敏儀(右)與李琳達(左)18日在皇后社區學院舉辦慶祝春節活動。(記者牟蘭╱攝影)

皇后區檢察官凱茲(Melinda Katz)聯合市議員黃敏儀與李琳達18日在皇后社區學院(QCC)舉辦慶祝春節活動，表彰社區機構及人士，感謝他們對社區的付出。

本次新春慶祝活動由皇后社區學院、城市保健(MetroPlus Health)與Korean BBQ HAH MJI BACH贊助，由203小學學生帶來舞獅、扇子舞與韓國鼓舞以及合唱等表演，現場還有繪畫、中式餐飲等。

李琳達表示，本屆市議會有六位亞裔市議員，是史上亞裔市議員最多的一屆；作為韓裔社區服務中心前主席，她了解亞裔新移民英文能力與資源不足的困境，以移民取得成績為榮。黃敏儀表示，春節象徵紐約市多元文化，對亞裔而言，是一年中最重要的時刻，為此她日前提出決議案，支持國會議員孟昭文將農曆新年定為聯邦假日，若通過，象徵承認亞裔貢獻，意義深遠。

凱茲承諾打造安全社區，嚴打非法槍枝，保護下一代安全；她在會上表揚紐約亞裔警務協會(NYPD Asian Jade Society)、啓揚活動中心、韓裔社區服務中心(KCS)與皇后區居民鄧炳強，感謝他們的貢獻。

二星助理總警司余振源(Gin Y. Yee)與警探金偉恆(Wayne Kam)等，代表紐約亞裔警務協會領獎；金偉恆表示，警方將繼續嚴打亞裔仇恨犯罪等，維護社區安全。

啓揚活動中心共同主席羅維宗介紹，疫期中心捐贈大量防疫物資，疫情趨緩後，舉辦新春慶祝活動、急救課程與心理健康輔導等服務社區；第26學區學區委員會前主席、市教育政策小組成員鄧炳強表示，生活在新鮮草原多年，服務第八社區委員會、警局與多個非營利組織等，鼓勵亞裔不當啞裔，爭取權益。

203小學學生帶來舞獅、扇子舞與韓國鼓舞，現場還有文藝活動。(記者牟蘭╱攝影)
203小學學生帶來舞獅、扇子舞與韓國鼓舞，現場還有文藝活動。(記者牟蘭╱攝影)
凱茲聯合黃敏儀與李琳達18日在皇后社區學院舉辦慶祝春節活動。（記者牟蘭╱攝影)
凱茲聯合黃敏儀與李琳達18日在皇后社區學院舉辦慶祝春節活動。（記者牟蘭╱攝影)
203小學學生帶來舞獅、扇子舞與韓國鼓舞，現場還有文藝活動。(記者牟蘭╱攝影)
203小學學生帶來舞獅、扇子舞與韓國鼓舞，現場還有文藝活動。(記者牟蘭╱攝影)
本次新春慶祝活動由公校203學生帶來舞獅、扇子舞與韓國鼓舞。(記者牟蘭╱攝影)
本次新春慶祝活動由公校203學生帶來舞獅、扇子舞與韓國鼓舞。(記者牟蘭╱攝影)

亞裔 韓裔 皇后區

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