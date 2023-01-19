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華警李侑恩病逝 社區不捨

記者顏潔恩／紐約報導
華裔警探李侑恩。(取自臉書)
華裔警探李侑恩。(取自臉書)

紐約市華裔警探李侑恩，(前譯李薩米，Sammy Lee)去年罹患肝癌，與病魔抗爭數月，日前離世，享年38歲；親友、同事都相當不捨，稱他為「世上最好的人之一」，願逝者安息。

台山移民李侑恩從警十多年，是紐約市情報局部門(Intelligence Bureau)警探，去年7月健康檢查，在肝臟發現11顆腫瘤，確診肝癌；他與妻子養育兩個各一、兩歲的兒子，作為家庭經濟支柱的他發病後，給家庭帶來心理及經濟衝擊，友人也曾為他發起網路籌款。

李侑恩17日晚去世，救護車運送遺體時，數十名警員聚集在皇后區街道，向他莊嚴敬禮；不久，市警探工會(Detectives Endowment)主席迪吉科莫(Paul DiGiacomo)發表聲明，「李侑恩是代表勇氣的最佳例子，無論是對抗癌症、或保衛紐約市安全。」

作為退役軍人，李侑恩2009年加入市警，持續為公眾服務，「工會將盡全力支持他的遺孀、及兩名幼兒」；工會也透露，參與「自由伊拉克行動」(Operation Iraqi Freedom)時，他長期在危險的燒坑邊工作，是導致罹癌的罪魁禍首。

「他是世上最好的人之一」，一名熟悉李侑恩的警員說，所有人都很喜歡他，從來沒聽說過負面評價，而且工作中獲得至少12次表彰。

61分局警民會副主席曾思闡指出，結識李侑恩超過15年，雖後來離開61分局、調往情報局部門，但與該分局的關係密切，也對羊頭灣華社很關心，常回來與他們碰面；消息傳出後，許多社區民眾相當不捨，覺得他太年輕就走了，況且還是這麼好的人。

他也說，此前為其作為醫療費用的募款已達5萬元，現希望能幫助他的家人度過難關，也希望外界人士繼續發揮愛心捐款，網址：fundthefirst.com/campaign/detective-lees-battle-with-cancer-uplzix。

華裔警探李侑恩及兒子。(取自籌款網站)
華裔警探李侑恩及兒子。(取自籌款網站)
李侑恩為人和藹。(取自臉書)
李侑恩為人和藹。(取自臉書)

紐約市 癌症 皇后區

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