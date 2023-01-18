我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞

紐約要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多

布碌崙華警李薩米肝癌去世 親友惜別「世上最好的人」

記者顏潔恩／紐約即時報導
李薩米為人和藹。(取自臉書)
李薩米為人和藹。(取自臉書)

紐約市華裔警探李薩米(Sammy Lee)去年罹患肝癌，與病魔抗爭數月，日前傳出不治身亡，享年42歲；熟悉他的親友、同事都相當不捨，稱其為「世上最好的人之一」，願逝者安息。

台山移民李薩米從警十多年，是紐約市情報局部門(Intelligence Bureau)警探，去年7月健康檢查時，突然在肝臟內發現11顆腫瘤，確診肝癌；他與妻子養育兩個各一、兩歲的兒子，作為家庭經濟支柱的他當時發病後，給李家帶來心理及經濟上的衝擊，友人也曾為其發動網路籌款。

17日晚傳出李薩米去世的消息，在救護車轉運其遺體時，數十名警員聚集在皇后區某街道，向他莊嚴敬禮；不久後，市探員工會(Detectives Endowment)主席迪吉科莫(Paul DiGiacomo)發表聲明指，「李薩米是代表勇氣的最佳例子，無論是在對抗癌症、還是保衛紐約市安全方面。」

作為光榮退役的軍人，李薩米2009年加入紐約市警，持續為公眾服務，「工會將盡全力支持他的遺孀、及兩名幼童」；一名工會官員也透露，參與「自由伊拉克行動」(Operation Iraqi Freedom)時，他長期在危險的燒坑邊工作，是導致罹癌的罪魁禍首。

「他是世上最好的人之一」，一名熟悉李薩米的警員這樣形容，所有人都很喜歡他，從來沒聽說過對他負面的評價，「就是個全方面的好人」。

61分局警民會副主席曾思闡指出，結識李薩米超過15年，雖其後來離開61分局、調往情報局部門，但與該分局的關係密切，也對羊頭灣華社很關心，常回來與他們碰面；去世的消息傳出後，許多社區民眾相當不捨，覺得他太年紀輕輕就走了，況且還是這麼好的人。

他也說，此前為其作為醫療費用的募款已達5萬元，現希望能幫助他的家人度過難關，承擔沈重的生活費，希望外界人士繼續發揮愛心捐款，網址：fundthefirst.com/campaign/detective-lees-battle-with-cancer-uplzix。

華裔警探李薩米及兒子。(取自籌款網站)
華裔警探李薩米及兒子。(取自籌款網站)
華裔警探李薩米。(取自臉書)
華裔警探李薩米。(取自臉書)

紐約市 癌症 皇后區

上一則

紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多

延伸閱讀

紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多

紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多
「紐約必看周」登場 46景點門票買1送1

「紐約必看周」登場 46景點門票買1送1
市議會疫後首慶春節 催生放假

市議會疫後首慶春節 催生放假
華僑中文學校成果展 感謝社區

華僑中文學校成果展 感謝社區
白宮網上會議 亞太裔盼納更多公職

白宮網上會議 亞太裔盼納更多公職

熱門新聞

短視頻平台TikTok有網友發現，通過USB隨身碟可以啟動老款非一鍵發動的車輛，這個漏洞很快成為了一些年輕人犯罪的動機。(Getty Images)

USB盜車紐約蔓延 兩款成目標…警察：買這種鎖最保險

2023-01-11 14:55
亞裔房東被打後摸著左臉，一臉驚嚇。(截自推特)

愛彼迎短租客弄亂房屋 亞裔房東趕人遭搧耳光

2023-01-12 14:51
Saks Fifth Avenue擬加入紐約下州賭場執照申請行列，將旗艦店頂三層改為賭場。(記者張晨／攝影)

Saks Fifth Avenue百貨 欲改建賭場

2023-01-14 06:51
參與小頸強暴搶劫案的歹徒均被判刑10到17年。(警方提供)

看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑

2023-01-18 10:16
紐約州長霍楚10日在議會首次發表州情咨文。(州長辦公室提供)

紐約州新建築擬率先「斷氣」 禁售瓦斯爐提時間表

2023-01-12 12:37
華警李保羅在家人和同事的陪同下出院，警分局警員列隊歡迎。(紐約市警方提供)

紐約華警遭16歲嫌槍擊 帶傷交火追捕 被搭檔拖回車內送醫

2023-01-17 23:48

超人氣

更多 >
傳聞坐實 微軟宣布裁員1萬人：經濟不穩 節省開支

傳聞坐實 微軟宣布裁員1萬人：經濟不穩 節省開支
看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑

看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑
紐約華警遭16歲嫌槍擊 帶傷交火追捕 被搭檔拖回車內送醫

紐約華警遭16歲嫌槍擊 帶傷交火追捕 被搭檔拖回車內送醫
3個常見的社安金錯誤 你可能不知不覺犯下了

3個常見的社安金錯誤 你可能不知不覺犯下了
中國女子在韓整容 手術一半心跳停止 搶救無效身亡

中國女子在韓整容 手術一半心跳停止 搶救無效身亡