布碌崙華警李薩米肝癌去世 親友惜別「世上最好的人」

李薩米為人和藹。(取自臉書)

紐約市 華裔警探李薩米(Sammy Lee)去年罹患肝癌，與病魔抗爭數月，日前傳出不治身亡，享年42歲；熟悉他的親友、同事都相當不捨，稱其為「世上最好的人之一」，願逝者安息。

台山移民李薩米從警十多年，是紐約市情報局部門(Intelligence Bureau)警探，去年7月健康檢查時，突然在肝臟內發現11顆腫瘤，確診肝癌；他與妻子養育兩個各一、兩歲的兒子，作為家庭經濟支柱的他當時發病後，給李家帶來心理及經濟上的衝擊，友人也曾為其發動網路籌款。

17日晚傳出李薩米去世的消息，在救護車轉運其遺體時，數十名警員聚集在皇后區 某街道，向他莊嚴敬禮；不久後，市探員工會(Detectives Endowment)主席迪吉科莫(Paul DiGiacomo)發表聲明指，「李薩米是代表勇氣的最佳例子，無論是在對抗癌症 、還是保衛紐約市安全方面。」

作為光榮退役的軍人，李薩米2009年加入紐約市警，持續為公眾服務，「工會將盡全力支持他的遺孀、及兩名幼童」；一名工會官員也透露，參與「自由伊拉克行動」(Operation Iraqi Freedom)時，他長期在危險的燒坑邊工作，是導致罹癌的罪魁禍首。

「他是世上最好的人之一」，一名熟悉李薩米的警員這樣形容，所有人都很喜歡他，從來沒聽說過對他負面的評價，「就是個全方面的好人」。

61分局警民會副主席曾思闡指出，結識李薩米超過15年，雖其後來離開61分局、調往情報局部門，但與該分局的關係密切，也對羊頭灣華社很關心，常回來與他們碰面；去世的消息傳出後，許多社區民眾相當不捨，覺得他太年紀輕輕就走了，況且還是這麼好的人。