中領館迎春 展望中美重回健康軌道

中國駐紐約總領事黃屏發表新年致詞。(記者張晨╱攝影)

中國駐紐約總領事館17日晚舉辦「2023年新春招待會」，總領事黃屏發表新年致詞，上百位主流藝術、政界以及對中美關係作出長期貢獻的各界人士共聚一堂，一同迎接農曆兔年的到來。

黃屏表示，終於擺脫三年的「雲聚會」在今年能和各界好友面對面慶祝春節；在過去一年，中美關係依舊面臨挑戰，但仍然探索前行。

「中美之間脫不了鉤，斷不了鏈，當前面臨的局面不符合兩國和兩國人民根本利益。駐紐約總領館願與大家共同努力，推動中美關係早日重回健康穩定的發展軌道，更好地造福兩國和世界人民 」他說。

康州總檢察長湯偉麟(William Tong)與父母出席，他笑談，父母能在中領館 慶祝春節，比自己當選康州首位華裔檢察長還要開心；「疫情 對亞裔 社區打擊嚴重，在全州物資最困難的時候，是中領館伸出援手才度過難關。」

前任世界銀行行長金墉 (Jim Yong Kim)表示，兩國的經濟發展和交往，關乎全球動向，合作才是兩國持續保持良好關係的橋梁；「因為這不僅關乎重要機構，更能長遠造福兩國人民，以及在兩國生活的中美人民。」