紐約客談／霍楚開的菜單 吃得到嗎？

州長霍楚近日的州情咨文，為其任內紐約的未來，引發許多想像空間，尤其是多數華人居住、工作、經商的紐約市 及長島地區。

極端氣候在全美造成的天災，一年比一年惡化，從乾旱、暴雨、大雪、洪水、暖化等，紐約經歷了許多。霍楚提出2035年停售燃油車、2025年起新公寓陸續禁用瓦斯、最終2030年禁售瓦斯爐等大膽期限，都想創造領先全美的紀錄，而推動公共運輸升級，並將住宅短缺問題與此結合，要求為火車站附近居住密度設定標準，未達標者，州府將介入，快速批准多家庭住宅項目。

節能減碳 是共識也是趨勢，但為了未來十年全州增加80萬住房的目標，強制地方政府、市鎮修改土地利用法規，在距離火車站0.5哩重點區域，三年內增加3％住宅，則被指過度干涉地方政府運作，並侵犯許多屋主的權利。此外，也牽涉到鼓勵開發措施不明，誘因有限，處罰手段過重的爭議。

在紐約市及長島，隨著大中央火車站與長島鐵路 連接，可容納更多車次，加上火車票平價化，鼓勵搭乘，都為市郊火車沿線的房地產開發創造利多。而布碌崙、皇后區之間的輕軌建設規劃，若真付諸實施，也必將是另一番風景。若不看維權爭議，減碳、增住宅、地稅收入等，的確可謂一舉多得。

至於另一大膽構想，將最低時薪漲幅彈性化，與西北部地區消費者物價指數(CPI)連動，對廣大勞工階層當然是好消息，但還有許多已對人力成本大喊吃不消的小商業主，也不能忽視。

這些構想是否能成真，端賴政府團隊是否能依其理念打造可行政策，州議會的合作及地方政府的配合。