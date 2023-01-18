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紐約必看周登場 46景點門票買1送1

記者顏嘉瑩／紐約報導
「紐約必看周」即日起開跑，全市各大景點門票可享買一送一優惠。(取自官網)
「紐約必看周」即日起開跑，全市各大景點門票可享買一送一優惠。(取自官網)

一年一度「紐約必看周」(NYC Must See Week)即日起開跑，至2月12日(周日)，期間全市的46個景點、博物館、表演藝術等門票買一送一，另外紐約餐館周、百老匯周、酒店周等也正進行中，可趁此機會尋找優惠，享受紐約市豐富的藝文旅遊資源。

活動由紐約市旅遊局主辦，可享受門票買一贈一優惠地點，如九一一悼念博物館(9/11 Tribute Museum)、帝國大廈觀景台、自由女神、冰淇淋博物館、洛克斐勒中心溜冰場、無畏號航空母艦博物館(Intrepid Sea, Air & Space Museum)、布碌崙植物園，以及最新開幕的百老匯博物館等46個著名景點。

民眾不需要出示任何證明，只要在購票時上https://www.nycgo.com/must-see-week/，選擇想去的場所按購票鍵，並在結帳時輸入優惠碼「MSW23」即可獲得買一送一的優惠

另外今年冬季「紐約餐館周」在全市有490家餐廳參與，活動期間可以30、45或60元的價格享受包括兩道菜的午餐或三道菜晚餐；「百老匯周」第二張票半價；「酒店周」則是配合酒店打七七折優惠。更多資訊可上https://www.nycgo.com/nyc-winter-outing查詢。

博物館 百老匯 紐約市

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