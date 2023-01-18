華人家長會 2月4日親子動手做燈籠

紐約華人家長會攜手法拉盛圖書館宣布2月4日舉辦「親子動手做燈籠」活動。(記者牟蘭／攝影)

紐約華人 家長會與公立224小學等17日宣布，將於2月4日(周六)在皇后區公共圖書館法拉盛 分館舉行年度「親子動手做燈籠」活動，向各族裔推廣中華文化，華人家庭慶祝春節。

華人家長會的創辦人朱寶玲與主席黃德望表示，「親子動手做燈籠」活動已持續舉辦多年，今年與法拉盛圖書館共同主辦，邀請公立24、120與244小學聯合舉辦，各校設有專區為學生帶來相關資訊。

法拉盛圖書館館長曾陽表示，圖書館與華人家長會四度合作，今年首次回歸圖書館舉辦，為分減人流，製作燈籠的活動每小時限制75人參加，未能參加者可在一樓觀看電影或參加賓果遊戲、閱讀等。圖書館還將舉辦生肖皮影戲與音樂會等系列慶祝春節活動，詳情請登https://www.queenslibrary.org/about-us/locations/flushing查詢。

224小學校長格羅夫(Robert Groff)介紹，該校有逾九成的華裔學生，2023到2024學年一到二年級已開放申請，若居住在此學區者可致電(718)445-5730諮詢。