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學委會新規開放1名額 助特教生維權

記者許君達╱紐約報導

新一屆的學區委員申請已於9日開啟。本次申請的一個重大變化是，每個學區委員會將開放一個名額給特教生家長，使他們有更好的發聲管道。這是由州議會在市長教育控制權法案中加入，幫助更多家長維權。

紐約市約有2萬6000名特教生，8000人有情緒障礙，這些因身心挑戰的學生，在統稱為75區的公立學校網絡中上學。然而，75區的學生畢業率奇低——根據獨立預算辦公室的數據，每十個學生中能在六年內獲得文憑的不到一個。在學區委員會中安排75區代表，有助於特教學生的情況能夠受到足夠的關注。

教育局規定，每個學區委員會包括九名選舉出的成員和兩名區長任命的成員，他們的責任是作為家長與官方之間的橋梁，為家長提供一個可以維護合理權利和利益的發聲平台，並向區政府提供有關教育方面的政策反饋。此外，還會有一個無投票權的高中生代表，從學生的角度對本地的教育事業提出建議。

學區委員會將為公校提供教育政策諮詢、審查和評估該區的教育計畫、批准社區教育發展目標以及對一些重要議題舉辦聽證會。對華裔家長來說，這是對社區教育事業施加影響的重要渠道。

紐約家長對學區委員會的參與度近年增高。2021年，由於政治議題增溫，以及新冠影響公校規定，錄取多元化等政策爭議，創紀錄有1785名家長提出申請，比2019年以前的最高數字高出七成。

申請官網：https://on.nyc.gov/3CQOIqY，相關說明會網址：https://on.nyc.gov/3XrL4fg，可選中文。

教育局 學區 公校

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