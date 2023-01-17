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囚犯倍增 2027關閉雷克島恐生變

記者和釗宇╱紐約報導
由於在押人員不斷增加、建築成本飆升，市府不得不開始考慮2027年無法關閉雷克島監獄情況下的備選方案。(美聯社)
由於在押人員不斷增加、建築成本飆升，市府不得不開始考慮2027年無法關閉雷克島監獄情況下的備選方案。(美聯社)

依紐約市議會2019年通過的法案，市府應在2027年8月31日之前關閉雷克島監獄；然而新冠疫情不期而至，造成經濟蕭條、犯罪橫行，在押人數不降反升；再加上通膨嚴重，原定的支出規模可能無法確保項目完工，亞當斯政府不得不考慮2027年無法關閉雷克島監獄的情況，做出應對方案。

Gothamist報導，雷克島監獄年久失修、設施老舊，囚犯長期處於非人道環境中；而且位置偏遠，不方便從法庭轉送囚犯、囚犯就醫以及探視，因此議會2019年通過法案，要求關閉雷克島監獄、新建四座城區監獄；不過，城區監獄計畫一直遭到包括華埠在內的各社區抵制。

在做出關閉決定時，市議會預計2027年全市在押人數將降至3000人左右，因此拆除雷克島監獄後新建的四座城區監獄總共只能關押約3300人；然而疫期在押人數增長，目前已經接近6000人；而且由於疫情影響，法庭案件積壓嚴重，2022財年能按時開庭的案子僅不到八成。

同時，亞當斯以打擊犯罪為政綱接任市長，而要解決犯罪問題，逮捕數量勢必增加；數據顯示，亞當斯上任的頭六個月中，全市輕罪逮捕數增長25%，雷克島監獄有9%在押人員被控輕罪；而且，市府正遊說州議會收緊保釋制度，如果成功，在押人數將繼續增加；市府此前預計，明年可能增至7000人。

市府首席顧問馬奎爾(Brendan McGuire)領導工作組，探討雷克島監獄若無法按時關閉情況下的備選方案；儘管亞當斯傾向遵守市議會通過的法案，但他也表示，「如果屆時須啟用備選方案，應提前準備，保證市民安全。」

亞當斯預計不會明目張膽違反市議會已經通過的法律，因為此舉會招來訴訟；不過，市府可以取消正在進行的合約，因為四座城區監獄建案尚未被批准；而且，由於通膨飆升，目前新建四座城區監獄的總成本已經接近100億元，若繼續增長，市府或將負擔不起，這也是亞當斯不得不考慮備選方案的原因。

有關備選方案，智庫曼哈頓研究所(Manhattan Institute)上月曾公布報告，建議使用部分閒置監獄和紐約市郊和外州土地安置在押人員；華埠社區組織也提出，市府可以選擇不拆除現有監獄，而是擴建建築；不過，左派占絕對優勢的市議會，料將堅決反對有違法案的舉動，亞當斯仍面臨考驗。

監獄 亞當斯 華埠

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