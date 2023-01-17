察覺青少年心理異常 1月19日中文培訓

法拉盛將免費辦首場中文青少年心理健康急救培訓。(記者鄭怡嫣╱攝影)

市衛生局攜社區機構及議員辦公室，將於19日(周四)在法拉盛 舉辦首場中文青少年心理健康 急救培訓，因應在疫情 期間凸顯的青少年心理健康問題。活動免費，歡迎民眾報名參加。

八小時的中文培訓，由市衛生局、亞美醫師協會、第一保健、市議員黃敏儀辦公室合辦。亞美醫師協會首席運營官沈卉及公共關係部總監黃雪莉表示，全美華裔青少年的自殺率為少數族裔中最高，疫情更凸顯青少年的心理健康問題，華人青少年在生活與學校有諸多掙扎，但因缺乏正確的認識，被冠以「叛逆」、或性格有問題，忽略他們心理困擾，父母及與青少年打交道的相關人士皆可參加中文培訓，以便更及時發現問題。

市議員黃敏儀及第一保健總監王惠嶽表示，華人有時擔心面子，不公開討論心理健康問題，希望更多家長能了解，有時並非孩子不懂事，而是有相應的心理健康問題，需要及時介入。

培訓將在19日上午9時30分至5時30分，在法拉盛37大道136-33號#2D亞美醫師協會法拉盛辦公樓會議室舉辦，有意參與者，可於網站https://flushingcaipa.timetap.com或發送短信至(646)988-8668報名，詳情可致電(917)689-9018。