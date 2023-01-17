第20學區將重畫 教團鼓勵家長爭取學委

教育倡議組織PLACE NYC在日落公園舉行說明會，鼓勵華人家長積極申請加入學區委員會。(記者顏潔恩╱攝影)

紐約市各學區 委員會(Community Education Council)成員申請正在進行，為鼓勵華人家長積極參與，教育倡議組織PLACE NYC近日在日落公園舉行書名會；他們強調，第20學區在明年新增更多公校，屆時學區重新規畫將成為熱門討論，身為學委將行使重要權利，家長應把握機會。

紐約市共有32個學區委員會，各由11至12名成員組成，九人為學生家長票選，兩名為區長直接任命，還有一人是無投票 權的學生代表，為學生代言。

第20學區委員會主席斯托(Steve Stowe)表示，參與學區事務很有成就感，監督市教育局 ，同時能與各界打交道，與民選官員辦公室、社區組織等合作，為教育共同努力，呼籲家長毛遂自薦。

他也指，華裔學生眾多的第20學區，將在2024年迎接兩所新的小學、一所初中，也將調整現有的學區規畫(rezoning)，嚴重影響當地家庭，可能畫分到跟原本不同的學區。

Place NYC共同創辦人朱雅婷表示，通常當局依據手頭上的學區人數統計數據，提出幾項方案，交給委員會投票；至於方案是否行得通、數據的更新程度，將由學委審閱，這屆學委肩負更大責任，代表家長維權。

有興趣的家長，即日起至2月13日可遞交申請，候選人論壇將在2月27日至4月20日舉行，投票日期是4月21日至5月9日，入選成員的任期將從2023年7月1日開始，至2025年6月30日；「關注教育、具備能力的人出來參選，我們投票才有意義」，需協助的家長可電郵至[email protected]或致電(917)226-2403聯繫朱雅婷。