我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

消費及房地產拖累 中國經濟增速創史上最差

大饑荒後首見 中國人口去年減85萬人 61年首下滑

第20學區將重畫 教團鼓勵家長爭取學委

記者顏潔恩／紐約報導
教育倡議組織PLACE NYC在日落公園舉行說明會，鼓勵華人家長積極申請加入學區委員會。(記者顏潔恩╱攝影)
教育倡議組織PLACE NYC在日落公園舉行說明會，鼓勵華人家長積極申請加入學區委員會。(記者顏潔恩╱攝影)

紐約市各學區委員會(Community Education Council)成員申請正在進行，為鼓勵華人家長積極參與，教育倡議組織PLACE NYC近日在日落公園舉行書名會；他們強調，第20學區在明年新增更多公校，屆時學區重新規畫將成為熱門討論，身為學委將行使重要權利，家長應把握機會。

紐約市共有32個學區委員會，各由11至12名成員組成，九人為學生家長票選，兩名為區長直接任命，還有一人是無投票權的學生代表，為學生代言。

第20學區委員會主席斯托(Steve Stowe)表示，參與學區事務很有成就感，監督市教育局，同時能與各界打交道，與民選官員辦公室、社區組織等合作，為教育共同努力，呼籲家長毛遂自薦。

他也指，華裔學生眾多的第20學區，將在2024年迎接兩所新的小學、一所初中，也將調整現有的學區規畫(rezoning)，嚴重影響當地家庭，可能畫分到跟原本不同的學區。

Place NYC共同創辦人朱雅婷表示，通常當局依據手頭上的學區人數統計數據，提出幾項方案，交給委員會投票；至於方案是否行得通、數據的更新程度，將由學委審閱，這屆學委肩負更大責任，代表家長維權。

有興趣的家長，即日起至2月13日可遞交申請，候選人論壇將在2月27日至4月20日舉行，投票日期是4月21日至5月9日，入選成員的任期將從2023年7月1日開始，至2025年6月30日；「關注教育、具備能力的人出來參選，我們投票才有意義」，需協助的家長可電郵至[email protected]或致電(917)226-2403聯繫朱雅婷。

學區 教育局 投票

上一則

「紐約家電」攜手格力電器開席50多桌共度中國新年

下一則

趕不走…遊民屢闖洗衣店要錢 華人業主報警驅

延伸閱讀

市醫擬供墮胎藥 保守派憂紐約市淪流產旅遊城

市醫擬供墮胎藥 保守派憂紐約市淪流產旅遊城
德州亞裔女教師 遭約會網站認識1周男友槍殺

德州亞裔女教師 遭約會網站認識1周男友槍殺
德州最高法院認定 教育廳可爭取接管休城獨立學區

德州最高法院認定 教育廳可爭取接管休城獨立學區
西雅圖學區告臉書等社群媒體危害兒少 恐難舉證路漫長

西雅圖學區告臉書等社群媒體危害兒少 恐難舉證路漫長
亞凱迪亞學區6小學 同獲2023年加州傑出學校

亞凱迪亞學區6小學 同獲2023年加州傑出學校

熱門新聞

車禍現場慘不忍睹。(家屬提供)

與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎

2023-01-10 13:26
短視頻平台TikTok有網友發現，通過USB隨身碟可以啟動老款非一鍵發動的車輛，這個漏洞很快成為了一些年輕人犯罪的動機。(Getty Images)

USB盜車紐約蔓延 兩款成目標…警察：買這種鎖最保險

2023-01-11 14:55
亞裔房東被打後摸著左臉，一臉驚嚇。(截自推特)

愛彼迎短租客弄亂房屋 亞裔房東趕人遭搧耳光

2023-01-12 14:51
Saks Fifth Avenue擬加入紐約下州賭場執照申請行列，將旗艦店頂三層改為賭場。(記者張晨／攝影)

Saks Fifth Avenue百貨 欲改建賭場

2023-01-14 06:51
紐約州長霍楚10日在議會首次發表州情咨文。(州長辦公室提供)

紐約州新建築擬率先「斷氣」 禁售瓦斯爐提時間表

2023-01-12 12:37
搬離都會區，更多人遷移二線城市尋舒適生活。(記者張晨／攝影)

紐約都會區遷出潮 長島2郡也入列

2023-01-10 06:56

超人氣

更多 >
好市多烤雞又中槍 紐約名廚：糟透了…他推薦這一家

好市多烤雞又中槍 紐約名廚：糟透了…他推薦這一家
7檔那斯達克指數股 專家：買進就長抱、別輕易賣它

7檔那斯達克指數股 專家：買進就長抱、別輕易賣它
「世界上最美的女人」珍娜露露布莉姬妲 95歲去世

「世界上最美的女人」珍娜露露布莉姬妲 95歲去世
想挽救哈利人生 傳查理三世願砸5000萬美元要梅根放手

想挽救哈利人生 傳查理三世願砸5000萬美元要梅根放手
2023健康計畫…每天喝咖啡和茶、鍛鍊心肺功能

2023健康計畫…每天喝咖啡和茶、鍛鍊心肺功能