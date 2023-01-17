我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

消費及房地產拖累 中國經濟增速創史上最差

大饑荒後首見 中國人口去年減85萬人 61年首下滑

將霍楚一軍 共和黨提案：嚴打累犯可申請聯邦資金

記者和釗宇╱紐約報導
紐約州共和黨國會眾議員斯特法尼克提案，擬為嚴打累犯的州提供聯邦資金。(美聯社)
紐約州共和黨國會眾議員斯特法尼克提案，擬為嚴打累犯的州提供聯邦資金。(美聯社)

紐約州民主黨仍在為是否應當收緊保釋制度而爭執不休時，紐約州共和黨國會眾議員斯特法尼克(Elise Stefanik)已在眾院提案，擬為嚴打累犯的州提供聯邦資金，以吸引各州收緊保釋制度，減少累案犯對治安帶來的傷害。

霍楚此前在州情咨文中小幅增加法官設保的自由裁量權，但批評人士認為改革幅度太小，未能觸及執法部門一再抱怨的累犯問題；斯特法尼克這項名為「阻止累犯危害社區法」(Stop Enabling Repeat Violence and Endangering Our Communities Act)的提案，規定法官應被允許對被認為對社會危險但尚未審判的嫌犯設保釋金或直接羈押，採此作法的州可在五年內向聯邦司法部申請每年1000萬元資金。

這項提案已獲得紐約州十位共和黨眾議員支持；斯特法尼克表示，民主黨極左派此前高呼「撤資警局」，推動放鬆保釋制度，導致更多暴力罪犯逍遙法外。她說，「州議會的民主黨極左派不負責任和危險的保釋制度，已經讓社區陷入危險，這項提案將鼓勵紐約州將累犯繩之以法，確保紐約州的安全。」

根據提案，允許法官對危險嫌犯在審判前設保的州，可在第二年申請聯邦資金，還需聘用或保留更多執法人員和檢察官，並舉行宣傳活動，打擊「反警思潮」，改善警民關係；該法案能最終通過尚不可知，雖然共和黨在眾院有微弱優勢，但民主黨仍控制參院。

紐約州 民主黨 共和黨

上一則

「紐約家電」攜手格力電器開席50多桌共度中國新年

下一則

趕不走…遊民屢闖洗衣店要錢 華人業主報警驅

延伸閱讀

共和黨籍眾院監委會主席：桑托斯若違競財法 將被逐出國會

共和黨籍眾院監委會主席：桑托斯若違競財法 將被逐出國會
NBA／唐西奇繳60分史詩級大三元 獨行俠寫26秒逆轉奇蹟戰役

NBA／唐西奇繳60分史詩級大三元 獨行俠寫26秒逆轉奇蹟戰役
NBA／聖誕大戰 獨行俠賞湖人4連敗 76人逆轉勝尼克

NBA／聖誕大戰 獨行俠賞湖人4連敗 76人逆轉勝尼克
涉夜總會鬥毆 前NFL球員被捕

涉夜總會鬥毆 前NFL球員被捕
NBA／紐約雙雄同時至少6連勝 46年首見

NBA／紐約雙雄同時至少6連勝 46年首見

熱門新聞

車禍現場慘不忍睹。(家屬提供)

與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎

2023-01-10 13:26
短視頻平台TikTok有網友發現，通過USB隨身碟可以啟動老款非一鍵發動的車輛，這個漏洞很快成為了一些年輕人犯罪的動機。(Getty Images)

USB盜車紐約蔓延 兩款成目標…警察：買這種鎖最保險

2023-01-11 14:55
亞裔房東被打後摸著左臉，一臉驚嚇。(截自推特)

愛彼迎短租客弄亂房屋 亞裔房東趕人遭搧耳光

2023-01-12 14:51
Saks Fifth Avenue擬加入紐約下州賭場執照申請行列，將旗艦店頂三層改為賭場。(記者張晨／攝影)

Saks Fifth Avenue百貨 欲改建賭場

2023-01-14 06:51
紐約州長霍楚10日在議會首次發表州情咨文。(州長辦公室提供)

紐約州新建築擬率先「斷氣」 禁售瓦斯爐提時間表

2023-01-12 12:37
搬離都會區，更多人遷移二線城市尋舒適生活。(記者張晨／攝影)

紐約都會區遷出潮 長島2郡也入列

2023-01-10 06:56

超人氣

更多 >
好市多烤雞又中槍 紐約名廚：糟透了…他推薦這一家

好市多烤雞又中槍 紐約名廚：糟透了…他推薦這一家
7檔那斯達克指數股 專家：買進就長抱、別輕易賣它

7檔那斯達克指數股 專家：買進就長抱、別輕易賣它
「世界上最美的女人」珍娜露露布莉姬妲 95歲去世

「世界上最美的女人」珍娜露露布莉姬妲 95歲去世
想挽救哈利人生 傳查理三世願砸5000萬美元要梅根放手

想挽救哈利人生 傳查理三世願砸5000萬美元要梅根放手
2023健康計畫…每天喝咖啡和茶、鍛鍊心肺功能

2023健康計畫…每天喝咖啡和茶、鍛鍊心肺功能