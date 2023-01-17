將霍楚一軍 共和黨提案：嚴打累犯可申請聯邦資金

紐約州共和黨國會眾議員斯特法尼克提案，擬為嚴打累犯的州提供聯邦資金。(美聯社)

紐約州民主黨 仍在為是否應當收緊保釋制度而爭執不休時，紐約州共和黨 國會眾議員斯特法尼克(Elise Stefanik)已在眾院提案，擬為嚴打累犯的州提供聯邦資金，以吸引各州收緊保釋制度，減少累案犯對治安帶來的傷害。

霍楚此前在州情咨文中小幅增加法官設保的自由裁量權，但批評人士認為改革幅度太小，未能觸及執法部門一再抱怨的累犯問題；斯特法尼克這項名為「阻止累犯危害社區法」(Stop Enabling Repeat Violence and Endangering Our Communities Act)的提案，規定法官應被允許對被認為對社會危險但尚未審判的嫌犯設保釋金或直接羈押，採此作法的州可在五年內向聯邦司法部申請每年1000萬元資金。

這項提案已獲得紐約州十位共和黨眾議員支持；斯特法尼克表示，民主黨極左派此前高呼「撤資警局」，推動放鬆保釋制度，導致更多暴力罪犯逍遙法外。她說，「州議會的民主黨極左派不負責任和危險的保釋制度，已經讓社區陷入危險，這項提案將鼓勵紐約州將累犯繩之以法，確保紐約州的安全。」

根據提案，允許法官對危險嫌犯在審判前設保的州，可在第二年申請聯邦資金，還需聘用或保留更多執法人員和檢察官，並舉行宣傳活動，打擊「反警思潮」，改善警民關係；該法案能最終通過尚不可知，雖然共和黨在眾院有微弱優勢，但民主黨仍控制參院。