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為下一代而唱 亞裔未來基金會募款

紐約訊
慈善演唱會大合照。(主辦單位提供)
慈善演唱會大合照。(主辦單位提供)

亞裔未來基金會(Asian Future Foundation)14日於法拉盛市政廳舉辦創會首場慈善活動，基金會結合紐約華僑文教服務中心、紐約及新澤西青少年文化大使協會(FASCA)、美華工商協會及美東茗茶品酒協會共同舉辦「為下一代而唱FASCA NEXT慈善演唱會」，號召社區人士用歌聲募款超過12萬元，駐紐約經濟文化辦事處處長李光章也參與義唱，為社區參與亞裔未來教育及慈善工作，成功邁出第一步。

青少年文化大使協會FASCA學員舞蹈表演。(主辦單位提供)
青少年文化大使協會FASCA學員舞蹈表演。(主辦單位提供)
李光章大使義唱。(主辦單位提供)
李光章大使義唱。(主辦單位提供)

林映君長期投入僑務工作，關心第二代亞裔發展，領銜發起基金會構想，希望結合社區力量，教育下一代投入公益活動。活動發起人鍾文忠表示，基金會近期目標是支持舉辦大紐約地區FASCA青少年交流活動，並藉由參與台灣英語服務營等活動，深化友誼，使FASCA青少年成為宣傳台灣的親善大使。

文教中心主任陳永豐也表示，僑務工作根基在於組織與培訓，近年發起「FASCA青少年文化大使協會」培訓，全美有近5000名青少年參與投入公益社區活動，紐約地區發起基金會，希望未來能成為領頭羊，帶動社區共同投入第二代台美人培訓與傳承。

活動中，李光章代表僑務委員會委員長童振源，頒發海華榮譽章予林映君，感謝長期貢獻僑務。同時也頒發2022國際青年親善大使予紐約第一期FASCA學員劉禮庭，由父母代表接受。親善大使劉禮庭，高中加入FASCA，就讀康乃爾大學時從未間斷參與公共事務並推廣台灣，2020年獲選全美聯合國青年代表，2022年哈佛研究所畢業即獲史丹福大學聘任為講師，哈佛大學畢業典禮時更在畢業帽縫上「中華民國國旗」，為推廣國際親善外交最佳典範。

李光章頒獎林映君。(主辦單位提供)
李光章頒獎林映君。(主辦單位提供)

亞裔 教育 中華民國

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