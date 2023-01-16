為下一代而唱 亞裔未來基金會募款

慈善演唱會大合照。(主辦單位提供)

亞裔 未來基金會(Asian Future Foundation)14日於法拉盛市政廳舉辦創會首場慈善活動，基金會結合紐約華僑文教服務中心、紐約及新澤西青少年文化大使協會(FASCA)、美華工商協會及美東茗茶品酒協會共同舉辦「為下一代而唱FASCA NEXT慈善演唱會」，號召社區人士用歌聲募款超過12萬元，駐紐約經濟文化辦事處處長李光章也參與義唱，為社區參與亞裔未來教育 及慈善工作，成功邁出第一步。

青少年文化大使協會FASCA學員舞蹈表演。(主辦單位提供) 李光章大使義唱。(主辦單位提供)

林映君長期投入僑務工作，關心第二代亞裔發展，領銜發起基金會構想，希望結合社區力量，教育下一代投入公益活動。活動發起人鍾文忠表示，基金會近期目標是支持舉辦大紐約地區FASCA青少年交流活動，並藉由參與台灣英語服務營等活動，深化友誼，使FASCA青少年成為宣傳台灣的親善大使。

文教中心主任陳永豐也表示，僑務工作根基在於組織與培訓，近年發起「FASCA青少年文化大使協會」培訓，全美有近5000名青少年參與投入公益社區活動，紐約地區發起基金會，希望未來能成為領頭羊，帶動社區共同投入第二代台美人培訓與傳承。