睽違兩年 佛光山道場賀歲活動連台

佛光山紐約道場宣布將舉辦一系列新春慶祝活動。(記者鄭怡嫣╱攝影)

佛光山紐約道場近日宣布，睽違兩年，往年均有3000多人參加的新年慶祝活動將回歸線下，新春期間將舉辦一系列包括除夕辭歲、新春禮佛等活動，與社區共迎兔年。

2023年，佛光山開山星雲大師，以新春賀辭「仁和安康，富樂吉祥」為主題，祈願民眾以仁和及謙慈之心待人。此次紐約道場也結合社區力量，推出融合佛教傳統與現代藝術與文化的多項活動。

本月21日除夕晚9時，道場將以「除夕辭歲、延生普佛、新春禮千佛暨平安燈、上燈法會」拉開序幕。22日將有迎財神、善童樂團、中華民俗手藝及文化表演。25日、28日及2月4日，開展社區圖書館新春節慶活動。28日至29日「供佛齋天」；2月5日元宵節，上燈法會與文化表演，同日也提供素食年菜並分發祈福紅包等結緣。

三樓設文化廣場。(記者鄭怡嫣╱攝影) 元宵將提供精美素食年菜。(記者鄭怡嫣╱攝影)

新年期間，道場將設五個樓層舉辦慶祝活動，一樓設「吉兔迎春展區」，二樓祈福禮佛區、星雲大師的「人生卜事」法語、新春許願樹等。三樓為蘇州庭院及舊式建築風格的文化廣場區；四樓為善童樂園 親子區。2月5日地下室，設美食廣場區。建議民眾戴口罩 參與活動。

紐約道場住持覺麟法師表示，秉持人間佛教「給人信心、給人歡喜、給人希望、給人方便」四給的精神，希望與社區大眾同樂。相關訊息網址：http://www.fgsny.org/，電話：(718)939-9318，地址：法拉盛 巴克萊大道(Barclay Ave)154-37號。