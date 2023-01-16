陳乃霓舞蹈團 醒獅嘻哈迎春

陳乃霓舞蹈團春節演出。(主辦單位提供)

陳乃霓舞蹈團訂於於1月21日除夕到2月13日，在紐約附近的各大演出中心，推出精彩的春節特別活動，大型綜合藝術演出。2月5日(周五)下午3時並將在市大皇后學院Kupferberg藝術中心Colden劇場 演出，訂票: https://kupferbergcenter.org/event/lunar-new-year-of-the-water-rabbit/。

陳乃霓舞蹈團，每年在紐約地區各地劇場應邀舉行新春慶祝活動己近30年。在毎年的晩會中，舞蹈團藝術總監領導專業演員演出各種民間舞蹈，及具有獨特亞美藝術文化風格的現代及創新的舞蹈，並邀請旅美名家及國內演員參與。

疫情 後重返舞台，今年新年期間節目豐富，除傳統獅舞及龍舞，還有具民俗風情的鼓子秧歌、雲南霸王鞭、孔雀舞等，並邀請紐約中國民族樂團合作，現場演出精彩熱鬧的中國音樂。

今年是嘻哈街舞的50周年紀念，凸顯亞美僑民社區年輕人的對嘻哈藝術的貢獻，舞團特別邀請現代舞 名家簡佩如、華裔嘻哈藝術家Yvonne Chow以及紐約嘻哈大師B-Boy Kwikstep和 B-Girl Rokafella、紐約龍獅舞大師Henry Lee合作，創作紐約嘻哈式的醒獅，结合武術、現代舞、街舞及威猛的中國獅舞登台。