疫後首聚 慈濟歲末祈福 園遊會推環保

慈濟舉辦歲末祝福及新春園遊會。(記者鄭怡嫣╱攝影)

慈濟基金會紐約分會15日在法拉盛20小學舉辦園遊會及歲末祝福活動，吸引500多位民眾參加，現場有文藝及功夫表演並設文化美食 攤位，推廣中華文化，也呼籲民眾關注全球暖化 及環境問題。

紐約慈濟志工負責人林敦介紹，迎新活動已暫停三年，此次為疫後首次與社區重聚，為民眾帶來舞獅、功夫表演、大愛感恩科技環保服裝秀等表演，園遊會還設16個文化美食攤位，展示中國結、燈籠、臉譜等民俗手工藝品並義賣米粉、棗糕、養生湯等素食，推行綠色蔬食，對抗全球暖化。

民選官員及社區代表共同祈福點燈。(記者鄭怡嫣╱攝影) 慈濟舉辦歲末祝福暨新春園遊會，為民眾帶來文藝表演。(記者鄭怡嫣/攝影)

帶著兩個孩子在現場學習製作兔年裝飾的黃女士表示，農曆新春節總是大魚大肉，疫情居家卻讓她開始注重飲食健康與平衡，此次帶孩子親身接觸中華傳統藝術，也體驗素食文化，過一個綠色健康的兔年。

現場設臉譜互動區。(記者鄭怡嫣/攝影)

每逢歲末，慈濟證嚴上人都會將當年的版稅收入分成一個個紅包，在全球各地舉辦歲末祝福時送給與會的有緣人，此次也在活動中發放志工製作的紅包，向社區拜早年，祈求天下無災無難。

州參議員劉醇逸、市議員黃敏儀、紐約市長特別顧問兼亞裔 事務總監鄭祺蓉、亞美醫師協會(CAIPA)等出席活動致意。