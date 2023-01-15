新春炮竹文化節 22日吉祥物登場
美國繁榮華埠總會14日於曼哈頓華埠召開新聞發布會，介紹即將在22日(周日)開始舉辦的新春系列活動吉祥物，熊貓和玉兔，並呼籲民眾積極參與22日的「紐約第25屆新春慶祝大年初一炮竹文化節」，和將在2月12日(周日)舉辦的「紐約第25屆新春愛心大遊行文化節」。
美國繁榮華埠總會行政總監田士銳表示，熊貓代表中國，玉兔代表農曆兔年，兩個大型吉祥物將出現在春節活動上，為現場群眾帶來歡樂和難忘的回憶。
美國繁榮華埠總會榮譽主席、美國福建同鄉會主席陳恆介紹，「炮竹文化節」將在22日中午舉行；「新春大遊行」會在下月12日在華埠舉行，組委會為此做了充分的準備工作，歡迎民眾到場參加。
為了砲竹文化節的順利進行，日前主辦方在活動場地羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)進行預演，市公園局、市警局、市消防局及炮竹公司於現場定位了100萬炮竹的位置，並討論當天安全措施、文化手工藝品攤位等安排。
炮竹活動文藝表演和攤位展示將在22日上午10時30分至下午2時30分舉行，開幕儀式在上午11時至12時召開，點燃100萬炮竹迎新年、除舊歲的環節，則將在中午12時15分進行。
當天與會嘉賓，還包括州眾議員李榮恩(Grace Lee)、州參議員卡范納(Brian Kavanagh)、市長辦公室特別顧問、亞裔事務主任鄭祺蓉，市長辦公室社區事務資深專員Gilbert Hoe、市議員馬泰(Christopher Marte)辦公室政治顧問黃華清、國會議員高德曼(Dan Goldman)辦公室代表葉凌霞等社區人士和亞裔組織代表。
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