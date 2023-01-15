迎春接彩嘉年華 亞洲文化美食齊聚
疫情趨緩，第17屆「迎春接彩亞裔繽紛嘉年華」於14日在皇后區法拉盛天廣新天地(Tangram)登場，首日迎來大量民眾參與；主辦方表示，今年的活動設有年貨攤展，還邀請泰國、緬甸與馬來西亞等代表，帶來多元亞洲文化美食，受到民眾青睞。
「迎春接彩亞裔繽紛嘉年華」是由中國、緬甸、馬來西亞、泰國與印尼五國的亞裔，連同紐約20多位熱心社區活動的大小商家，合辦亞洲傳統年貨大街及東南亞風情美食展。
主辦方美國亞裔活動中心主席顏天怡表示，迎春接彩亞裔年宵會已堅持舉辦16年，因疫情停辦一屆，去年重啟，今年選在天廣新天地商場舉辦，希望海外華人享受節日的氣息，在紐約也熱鬧慶祝新年，當日吸引大量民眾參與。
顏天怡表示，本次活動包括年貨展銷、美食街、亞裔舞台與健康與匯款資訊等超過40個以上攤位，以美食為例，有北京鴨、普洱茶與印尼和馬來西亞不同美食，當天還有財神派發裝有現金的紅包，幸運兒將獲獎勵，祝福民眾新年快樂。
「迎春接彩亞裔繽紛嘉年華」協辦單位包括美國華人餐飲業協會、美國紐約緬甸華僑聯誼會、美國紐約大馬僑胞同鄉會與美國泰亞總商會，美國紐約緬甸華僑聯誼會主席蘇煥光擔任顧問，大會由城市保健(MetroPlus Health)、ABI家庭護理公司與銀星速滙(SIGUE MONEY TRANSFER)等贊助。
市議員黃敏儀、副市長班克斯(Phillip Banks)高級顧問顧雅明、州眾議員金兌錫高級顧問楊愛倫與州參議員劉醇逸辦公室代表盧美華等到場支持；活動將在今(15)日上午11時到下午4時繼續舉辦，天廣新天地地址為39大道133-33號。
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