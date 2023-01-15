迎春接彩嘉年華 亞洲文化美食齊聚

第17屆「迎春接彩亞裔繽紛嘉年華」於14日在天廣新天地舉辦，吸引大量民眾到訪。(記者牟蘭／攝影)

疫情趨緩，第17屆「迎春接彩亞裔 繽紛嘉年華」於14日在皇后區法拉盛天廣新天地(Tangram)登場，首日迎來大量民眾參與；主辦方表示，今年的活動設有年貨攤展，還邀請泰國、緬甸 與馬來西亞等代表，帶來多元亞洲文化美食 ，受到民眾青睞。

「迎春接彩亞裔繽紛嘉年華」是由中國、緬甸、馬來西亞、泰國與印尼五國的亞裔，連同紐約20多位熱心社區活動的大小商家，合辦亞洲傳統年貨大街及東南亞風情美食展。

主辦方美國亞裔活動中心主席顏天怡表示，迎春接彩亞裔年宵會已堅持舉辦16年，因疫情停辦一屆，去年重啟，今年選在天廣新天地商場舉辦，希望海外華人享受節日的氣息，在紐約也熱鬧慶祝新年，當日吸引大量民眾參與。

顏天怡表示，本次活動包括年貨展銷、美食街、亞裔舞台與健康與匯款資訊等超過40個以上攤位，以美食為例，有北京鴨、普洱茶與印尼和馬來西亞不同美食，當天還有財神派發裝有現金的紅包，幸運兒將獲獎勵，祝福民眾新年快樂。

「迎春接彩亞裔繽紛嘉年華」協辦單位包括美國華人餐飲業協會、美國紐約緬甸華僑聯誼會、美國紐約大馬僑胞同鄉會與美國泰亞總商會，美國紐約緬甸華僑聯誼會主席蘇煥光擔任顧問，大會由城市保健(MetroPlus Health)、ABI家庭護理公司與銀星速滙(SIGUE MONEY TRANSFER)等贊助。