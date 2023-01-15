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新年社區安全講座 警籲勿帶大量現金

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙(布魯克林)市警61分局日前在羊頭灣的喜悅之家老人活動中心舉辦「新年社區安全講座」。(華康會提供)
布碌崙(布魯克林)市警61分局日前在羊頭灣的喜悅之家老人活動中心舉辦「新年社區安全講座」。(華康會提供)

農曆新年將至，紐約市頻繁發生針對亞裔的犯罪，特別是有給紅包習慣的華人；在華人健康協會的邀請下，布碌崙(布魯克林)市警61分局日前在羊頭灣的喜悅之家老人活動中心舉辦「新年社區安全講座」，提醒多個重要事項，例勿攜帶大量現金、出入社區及銀行要更謹慎。

警員提醒，歹徒們知道華人新年期間隨身攜帶紅包的習慣，常潛伏在街道上搶劫，所以別攜帶大量現金在身；若遇搶劫，請將自身安全擺在首位，勿與對方正面衝突，另外設法記住他們的樣貌體型特徵，以提供給警方協助調查。

在銀行領錢或辦理業務時，全程提高警惕，並觀察自動提款機(ATM)的入卡口，可用手指輕輕觸碰，若裝置鬆動或能輕易被拔下來，則不要再使用；警方說，這是歹徒竊取民眾身分信息的慣用手法，遇到此類情況，第一時間通知銀行工作人員。

另一方面，正確填寫支票也避免民眾損失慘重，警方提醒要用圓珠筆填寫支票信息及簽名，其他種類如簽名、墨水筆，都較容易被歹徒去處，更改信息。

華人春節都會互相拜年，警方強調，駕駛停好車後必須熄火上鎖車門；過去很多人雙排停車(double parking)，未熄火就下車辦事，結果讓歹徒有機可乘，跳上車子就直接離開，為保自身財產安全，應該將車子停在合規的停車位，確認車門鎖好後才離開。

此外上網購置年貨，雖方便但也引起安全隱患，歹徒會可能趁機盜取民眾家門前的包裹；若剛好撞見有人偷包裹，應保持冷靜快點鎖上門窗，不要急於質問、激怒對方，怕盜竊案件升級成暴力案，可在確保安全後報警。

最後，華康會將於20日(周五)上午11時邀請市警捷運局第34分局，在班森賀會所舉辦「安全乘坐地鐵」講座，呼籲有興趣的民眾出席；地址是布碌崙86街2336號，請撥電至(718)373-2562預約座位。

布碌崙市警61分局日前在羊頭灣的喜悅之家老人活動中心舉辦「新年社區安全講座」。(...
布碌崙市警61分局日前在羊頭灣的喜悅之家老人活動中心舉辦「新年社區安全講座」。(華康會提供)

華人 支票 布碌崙

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