PSP民間巡邏隊 2退休警添助力

啓揚文化中心聯合紐約公共安全巡邏隊與They Can't Burn Us All巡邏隊宣布將舉辦自衛防身術系列培訓課。(記者牟蘭／攝影)

啓揚文化中心聯合紐約公共安全巡邏隊(NYPSP)等14日宣布，前市警第五分局警官(Captain)林達忠(Phillip Lam)與高級警探梅國威(Michael Moy)加入巡邏隊，以改善團隊處理緊急事務能力，同時宣布成立「社區緊急報警微信 群」為所需民眾提供幫扶資源，並將舉辦免費自衛防身術培訓課程。

公共安全巡邏隊副會長李啓基表示，巡邏隊目前有30多名活躍的成員，在法拉盛 街頭與地鐵等維護治安，除阻止竊案外，還幫助商家驅趕鬧事的遊民等，當天榮幸宣布林達忠與梅國威的加盟，幫助巡邏隊提升專業水平與處理緊急事件能力。

作為17年的警探，梅國威表示，疫情爆發後，仇恨亞裔 罪案激增，他曾加入亞裔仇恨犯罪小組，打擊相關罪案，直到2021年退休；他說，過去的工作經歷，讓他了解亞裔社區亟需警員的協助，因此加入紐約公共安全巡邏隊，繼續服務社區，「我們是警察的眼睛」。

林達忠說，他榮幸再次穿上制服，回饋社區，並建議民眾若遇到緊急情況立即撥打911求助，事後可聯繫公共安全巡邏隊，他們會協助受害者翻譯並提供相關意見等。

啓揚活動中心活動主任明亮表示，該中心將聯合紐約公共安全巡邏隊將與They Can't Burn Us All巡邏隊，舉辦第三期自衛防身術系列培訓課，世界重量級綜合排名第17名、譽為「亞洲拳王」的張君龍也加入培訓師團隊，利用業餘時間服務社區。

免費十堂培訓課程將從2月19日(周日)，隔周每周日中午12時30分到下午2時30分舉辦，啓揚文化中心地址為法拉盛41大道133-29號一樓，接受現場報名；公共安全巡邏隊組建的「社區緊急報警微信群」加群方式為，添加kk4038為微信好友。