庇護客危機喊話霍楚無反應 亞當斯訪德州

市長亞當斯將訪察德州艾爾帕索，圖為美墨邊境庇護客。(美聯社)

市長亞當斯 (Eric Adams)13日表示，紐約市庇護 客危機持續升溫，僅憑市府本身的力量已達臨界點，向州長霍楚(Kathy Hochul)喊話求助卻未獲回應；亞當斯今日(14日)將前往庇護客主要來源地德州的艾爾帕索，探視接近美墨邊境一帶的多個地區，並在下周於紐約市召開記者會說明這次訪問。

亞當斯指，去年春季至今已接收近4萬名庇護客，憑藉市府的之力，迅速開設74個緊急庇護中心、四處人道主義救援中心；但愈來愈多人湧入，已逼近臨界點，在無聯邦、州府的介入下，難以再給新來的庇護客提供救濟。

他13日接受電台訪談時也提到，一開始是由德州州長下令，運載庇護客從德州來到紐約，包括紐約市本身的遊民問題，市府當時預估需提供照護給共約10萬人；但自上周，每天平均抵達400名庇護客，有一日最高達835人，截止11日，紐約市已收容3萬9500名庇護客中的2萬6700人。

亞當斯認為，紐約市以外的其他城市也面臨相同境況，極不公平，在從新冠疫情中復甦的當下，本身就面臨問題；這樣的人道主義危機，不該只讓城市來承擔，需要聯邦和州府合作夥伴的援助，共同處理這場危機。

亞當斯已向州府遞交緊急請求，但霍楚至今還未發表回應；他說明，起初的請求是讓州府接收500名庇護者，可設法在紐約市設置容身之處，或尋找州內其他地方，「但隨著庇護客增加，需要州府出手救助的人數也在遞增中。」